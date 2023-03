Jsme na tom zdaleka nejhůř a dozvěděli jsme se to pozdě. Část brněnských studentů kritizuje zdražení kolejí

Protestu, kam přišlo asi čtyřicet lidí, předcházela petice, kterou podepsalo přes 1400 lidí. Reagovala na lednové oznámení Správy kolejí a menz (SKM) Masarykovy univerzity o zvýšení kolejného, které vstoupilo v platnost od začátku února. V plánu je další zdražení, a to letos v září.

„Rozumíme, že pro těžkou situaci a vysokou inflaci muselo ke zdražování dojít. Ale musíme si uvědomit, kam až tento nepříznivý stav může dojít,“ uvedl na demonstraci Martin Mikloš z iniciativy Za dostupné koleje. V projevu upozornil na to, že při zdražování potravin či cestování se mohou studenti dostat do vážných finančních problémů.

Masarykova univerzita před demonstrací připomněla, že energie několikanásobně zdražily. „V rámci snížení ekonomického dopadu na studenty se vedení MU rozhodlo nepřenášet do upravených částek kolejného nárůst cen energií ani inflace v plné výši,“ napsala škola v prohlášení. „I přes 280% nárůst cen energií proto cena kolejného od roku 2019 podražila pouze o 57 Kč na lůžko a den,“ píše vedení školy.

Za nejdražší jednolůžkové pokoje nově studenti zaplatí měsíčně v rozmezí od 6900 do 8340 korun. Dosud to bylo od 6000 do 7260. A kupříkladu cena za nejlevnější dvoulůžkový pokoj na koleji na náměstí Míru se zvedla z 3900 korun na 4500.

Ceny kolejného se na jednotlivých místech liší. Nejdražší jednolůžkové pokoje jsou na kolejích Kounicova a bří Žůrků, od 1. února zde studenti zaplatí 8340 korun měsíčně. Za dvojlůžkový pokoj zaplatíte na Kounicově 6300 a na bří Žůrků 5460 korun měsíčně. Nejlevnější dvojlůžkové pokoje jsou na kolejích na náměstí Míru, a to za 4080 měsíčně. od 1. 9. 2021 od 1. 7. 2022 od 1. 2. 2023 JEDNOLŮŽKO DVOJLŮŽKO JEDNOLŮŽKO DVOJLŮŽKO JEDNOLŮŽKO DVOJLŮŽKO VINAŘSKÁ 5400 Kč 5100 Kč 6000 Kč 5700 Kč 6900 Kč 6570 Kč BŘÍ ŽŮRKŮ 5400 Kč 3540 Kč 7260 Kč 4740 Kč 8340 Kč 5460 Kč KOUNICOVA 5400 Kč 4080 Kč 7260 Kč 5490 Kč 8340 Kč 6300 Kč NÁMĚSTÍ MÍRU x 2910 Kč x 3900 Kč x 4500 Kč

Mluvčí univerzity Radim Sajbot se pozastavil nad tím, že studenti