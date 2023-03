Které dvě chyby jsou pro pyrotechnika osudné? Fotoreportáž z nejzaminovanějších polí v Evropě

Na jihu Ukrajiny svítí slunce. Zima je ráno ještě pořádná, ale místní farmáři už startují traktory a vyrážejí na nejúrodnější pole v Evropě. Ale také nejzaminovanější. 174 000 kilometrů čtverečních ukrajinského území, tedy skoro třetina země, není vhodných k procházkám, piknikům a polním pracím.

Jako by někdo zaminoval dvakrát celou Českou republiku.

Proslavené melouny, ale ani slunečnice a pšenice letos nevyrostou, když se nepotkají s lidskou péčí. Jenže Státní služba Ukrajiny pro mimořádné situace ji zemědělcům především v Chersonské oblasti přísně zakázala.

Do terénu teď vyrážejí především muži oblečení do speciálních neprůstřelných vest, pohybující se s velkou rozvahou. Nemají rádi, když na ně někdo spěchá. A farmářům vzkazují, ať to