Co týden před Oscary musíte vědět o jejich favoritovi, bláznivém snímku Všechno, všude, najednou?

Jestli mám dnes myslet ještě na jednu další věc, praskne mi hlava! Život Evelyn Quan (Michelle Yeoh) se skládá z nekončícího sledu činností. V matriarchálním modu řídí rodinný podnik, rozdává úkoly, organizuje, zachraňuje přešlapy, řeší účetnictví a myslí na všechny detaily. Bere si na ramena veškerou zodpovědnost, chce být ředitelkou dobrého osudu své rodiny.

Výsledkem je přesný opak. Firma kolabuje, na rozhovor s rodinnými příslušníky není čas, vztahy se rozpadají. Žena na pokraji nervového zhroucení má místo pohodového rodinného krbu co do činění s troskami domácího hnízda. Vstupuje do pekla vydlážděného dobrými úmysly.

Film Všechno, všude, najednou krouží kolem vyhořelé postavy. Identifikovat se s ní může každý, kdo má pocit, že den má málo hodin. A že když nenaplní všechny objevující se požadavky,