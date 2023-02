Slovenská politika rozdělená ve věci Rusů na olympiádě: Ficův Směr se otevřeně staví za Rusko

Do letní olympiády v Paříži zbývá méně než rok a půl, a tak se stále více diskutuje o možné účasti, nebo neúčasti ruských a běloruských sportovců. V době, kdy ruská vojska už rok vedou za podpory Běloruska válku proti Ukrajině, v debatě často zaznívá i věta o tom, že politika a sport by se neměly míchat. Většinou od lidí, kteří jsou pro to, aby sportovci z těchto dvou zemí v roce 2024 na olympiádě soutěžili.