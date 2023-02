Šéf Vojenské policie poslancům za úsvitu sdělil, proč končí. Článek o „pofiderní buňce“ označil za naprostý nesmysl

Ještě před napjatě očekávanou schůzí poslanců týkající se výše penzí se ve Sněmovně brzy ráno konalo jiné jednání s výbušným obsahem: schůze výboru pro obranu kvůli výměně šéfa Vojenské policie. Končící náčelník Otakar Foltýn uvedl, že si „stojí za každým slovem a skutkem“ a je ochoten kdykoliv prokázat, že ani jednou neporušil zákon. Server Seznam Zprávy odpoledne napsal, že míří do prezidentské vojenské kanceláře.

Foltýn, který dříve působil mimo jiné na ředitelství speciálních sil a v analytickém oddělení vedení armády, stál v čele Vojenské policie od 1. července. Končí tedy po osmi měsících.

Ta klidnější zpráva z brzkého ranního jednání sněmovního výboru pro obranu je, že Foltýna v čele této složky k 1. březnu vystřídá jeho dosavadní zástupce Jiří Roček, jehož výběr kvitují i opoziční členové výboru.

„Potvrzuji, že jednoznačně pana plukovníka Ročka preferuji, aby tu funkci převzal,“ souhlasil také Foltýn. Roček na jednání potvrdil, že bude usilovat o kontinuitu a navázání na Foltýnovu práci.

Foltýnův odchod z čela Vojenské policie přinejmenším do dnešního rána příliš vysvětlen nebyl. Výbor se zabýval dvěma sledy událostí, jejichž aktérem byl Foltýn v posledních měsících: jednak sporem o to, zda měl šéfa inspekce Vojenské policie Tomáše Voráče postavit mimo službu, jednak děním, které server Ekonomický deník s odvoláním na anonymní zdroje popisuje tak, že na Vojenské policii protizákonně vznikala „pofiderní spiklenecká buňka“, která se měla organizovat i na „konspiračních schůzkách“.

Kdyby to byla pravda, bylo by to mimořádně závažné obvinění. Vyjádření jak Foltýna, tak jeho přímé nadřízené, ministryně Jany Černochové (ODS) z jednání výboru ale směřují ke