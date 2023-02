Miliony Američanů dodnes věří, že v prezidentských volbách 2020 vyhrál Donald Trump, ale demokraté mu pomocí podvodných sčítacích přístrojů vítězství ukradli. Dozvěděli se to z televize Fox News, jejíž moderátoři i hosté jim tyto soudně vyvrácené lži opakovaně tvrdili. Jak teď vychází najevo, moderátoři přitom věděli, že to není pravda.

„Věděli, že se to nestalo,“ tvrdí žaloba. Miliardář Murdoch přiznal, že moderátoři jeho Fox News lhali

Na jejich pořady se dívají miliony lidí. Patří mezi největší jména amerického televizního zpravodajství. Teď se ukazuje, že z obrazovek lidem patrně vědomě lhali o Donaldu Trumpovi, z obavy, že kdyby se jeho fanoušci dozvěděli pravdu, zklamaně by přepnuli na jiné kanály.

Tucker Carlson, Sean Hannity, Jeanine Pirro, Maria Bartiromo, Laura Ingraham, Lou Dobbs. Ti všichni ve svých pořadech televize Fox News vlastními slovy šířili konspirační smyšlenky o tom, že prezidentské volby v roce 2020 byly zfalšované. A to přes to, že podle shromážděných dokumentů věděli, že to není pravda.

Ukazuje to