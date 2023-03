Rita přišla před rokem, když s rodinou utíkala před válkou. Jako jedna z mála ukrajinských Romů v Česku zakotvila

Začátek ruské invaze na Ukrajinu vyvolal před rokem velkou uprchlickou vlnu. Mezi statisíci běženců přicházely do Česka také tisíce ukrajinských Romů. Většina jich po nějaké době odešla zpět na Ukrajinu nebo do západní Evropy. Jednou z mála rodin, které se rozhodly v Česku zůstat, je rodina Rity z Užhorodu. Podařilo se jí v Brně najít práci a děti chodí do školy.