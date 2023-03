Vykrást SPD, ale nepřijít o umírněné. Babišova nereálná cesta za 2,4 milionu voličů

Po neúspěšných prezidentských volbách vyhlásil Andrej Babiš nový cíl: rozhodl se přesvědčit voliče SPD a ČSSD, že nejlepším obhájcem jejich zájmů proti současné vládě je on sám. Popisujeme, proč se mu to bude jen velmi těžko dařit a s jakými riziky se bude potýkat.

Úkolem hnutí ANO se nově stala právě snaha přitáhnout další stovky tisíc voličů od stran a hnutí, které jsou kritické vůči současnému kabinetu. Konkrétně od SPD a také od sociálních demokratů.

Babišova logika je taková, že v prezidentských volbách, i když je nakonec drtivě prohrál, dokázal získat 2,4 miliony hlasů. Tedy tolik, co by hnutí ANO mohlo za jisté konstelace stačit i na zformování jednobarevné vlády. Potenciálně by tak chtěl stejné voliče oslovit znovu – na podzim 2025 během sněmovních voleb.

„Volilo mě 2 400 046 lidí a za ty bojuju. A nikdy bojovat nepřestanu,“ napsal Babiš během sněmovních obstrukcí v minulém týdnu. Existuje nicméně více důvodů, proč je spíše nepravděpodobné, že by se to hnutí ANO mělo podařit.

Specifikum prezidentských voleb

První a velmi zásadní faktor je vůbec uvědomění si toho, kdo pro Babiše hlasoval v lednu. Pro šéfa ANO například hlasovalo pouze 72 % lidí, kteří by jinak v ten samý den volili do Sněmovny hnutí ANO.

Z druhé strany by Babiš získal zhruba polovinu voličů, kteří by jinak šli a hlasovali pro SPD nebo komunisty. Dokládají to data Ipsos, které Deník N analyzoval.

Z toho jasně plyne, že voliči by v obou typech voleb rozhodovali výrazně odlišně. Což je pochopitelné: v prezidentských volbách ve finále jde o výběr jednoho ze dvou konkrétních lidí, v letošním hlasování se proti sobě navíc postavili opoziční lídr a nezávislý kandidát.

U sněmovních voleb by se podpora drobila mezi různé strany, hnutí a koalice, Babišovo ANO by v žádném případě neposbíralo stejný počet hlasů jako jeho předseda. Už jen kvůli tomu, že jeho potenciál se dlouhodobě pohybuje níže.

Hnutí ANO po volbách podle analytika Ipsos Michala Kormaňáka lehce