České dráhy na některých tratích dlouhodobě trápí nedostatek vozů. To může komplikovat situaci cestujících s místenkami. Dopravce slibuje vylepšení systému, který má pasažéry o nedostupnosti sedadel dostatečně včas dopředu informovat.

Dopravci mají problém s nedostatkem vozů. Co dělat, když vagon s vaším sedadlem nepřijede

Vagony často chybí u rychlíků na trasách z Prahy přes Pardubice do Brna či z Brna do Jindřichova Hradce, ale také u spojů na západě Čech. „Českým drahám chybí do plánovaného počtu vozidel řádově desítky vozů,“ napsal Deníku N mluvčí dopravce Petr Šťáhlavský.

Problém je