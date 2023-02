Playlist Deníku N a hudební události měsíce: Umělá inteligence s vámi komunikuje už i na Spotify

Nahradí moderátory v rádiích umělá inteligence? Jaké bylo Rihannino první živé vystoupení po pěti letech? Kdo získal prestižní ocenění Grammy a jak to vypadá s nominacemi českých hudebních ocenění? Přečtěte si o nejdůležitějších hudebních událostech února a poslechněte si playlist únorových českých a zahraničních singlů.

Těhotná Rihanna ovládla Super Bowl

V letošním poločase každoročně nejdůležitějšího zápasu amerického fotbalu Super Bowl se na pódia po pěti letech vrátila barbadosko-americká zpěvačka Rihanna.

Umělkyně zahájila své vystoupení, které se odehrávalo téměř dvacet metrů nad zemí na vznášející se skleněné platformě, hitem Bitch Better Have My Money. Ten byl americkým hudebním serverem Pitchfork oceněn jako jedna z nejlepších písní dekády.

V třináctiminutovém vystoupení Rihanna zazpívala své největší hity jako Umbrella, Diamonds a We Found Love. Na tiskové konferenci den před zápasem zpěvačka popsala, že setlist koncertu se měnil celkem