Rok jsme sledovali schůzky na Hradě. Nejedlý poprvé promluvil o vztazích s Kočkou, Tykačem či Plagou

Kancléř Vratislav Mynář a poradce Martin Nejedlý vládli deset let Pražskému hradu. Řešili státní záležitosti, ale zároveň se věnovali svému byznysu nebo vlastním problémům. O tom nejlépe vypovídá přehled lidí, kteří za oběma prezidentovými muži do sídla hlavy státu chodili. Redaktorka Deníku N po celý uplynulý rok monitorovala, kdo Mynáře i Nejedlého navštěvuje, od loňského jara až do odchodu Miloše Zemana.

Jak už dříve Deník N popsal, do Kanceláří prezidenta republiky docházeli byznysmeni, lobbisté i vlivní zákulisní hráči, které bývalý premiér Mirek Topolánek kdysi označil za „kmotry“. Nyní se redakci podařilo zjistit a zdokumentovat další vlivná jména včetně jedněch z nejbohatších lidí v České republice – Pavla Tykače nebo Daniela Křetínského. Řada návštěvníků Hradu je pak v hledáčku policie, někteří z nich stojí před soudem, to je případ Miroslava Jansty, Miroslava Pelty, podnikatele Otto Zacha nebo bývalého šéfa středočeských silnic Zdeňka Dvořáka. Další jsou stíhaní jako třeba Jan Kočka, který je obviněný z vydírání a daňových úniků, nebo exposlanec ODS Marek Šnajdr a bývalá šéfka Fakultní nemocnice Bulovka Andrea Vrbovská.

Obviněný je ostatně i bývalý kancléř, což je možná i důvod, proč se na Hradě střídali vlivní pražští advokáti.

Sám Mynář se ke zjištěním Deníku N opakovaně odmítl vyjádřit. Dlouhé mlčení naopak prolomil bývalý poradce Nejedlý, který konání většiny schůzek potvrdil a vysvětlil také, jaké vazby jej s návštěvníky pojí. Sami hosté přitom častokrát zapírali, že jdou právě za Nejedlým. Dlouhé měsíce jim to nebylo možné dokázat, dokud to sám bývalý poradce nepotvrdil.

Investigace, kterou vám přinášíme, je mimořádná svým rozsahem i tím, jak komplexně síť vztahů kolem bývalého osazenstva Hradu mapuje. Skrývají se za ní stovky hodin, které reportérka Deníku N strávila na nádvořích Pražského hradu, rešerše, nespočet telefonátů a schůzek. A také stovky fotografií, jen v textu jich najdete celkem sedm desítek. Text velmi detailně rozplétá skrytou pavučinu vztahů, která za éry Miloše Zemana ovládala Pražský hrad a jež fungovala až do letošního 8. března, kdy do sídla hlavy státu přišli zcela noví lidé.

Manželé Tykačovi

Ivana Tykač, manželka českého miliardáře Pavla Tykače, na Hrad loni dorazila prý jen jednou, a to 9. května. Podnikatelka nejprve zamířila na třetí nádvoří, nakonec se otočila a vrátila se na druhé nádvoří, kde už na ni čekala Nejedlého asistentka Spěváčková. „Paní Tykač byla na Hradě v loňském roce jen jednou, a to v rámci svého knižního projektu Já volím děti, koho volíte vy?,“ vzkázala podnikatelka skrze mluvčí Lenku Vodnou.

„Chtěla totiž požádat pana prezidenta Miloše Zemana o doslov k této knize, k čemuž máme i podklady,“ dodala. Manželé Tykačovi v roce 2012 založili společnost Women for women, která se zaměřuje na pomoc ženám a jejich dětem, ohroženým zejména psychicky, ekonomicky a sociálně.

Ivana Tykač se od devadesátých let věnuje stavebnímu a realitnímu byznysu. Její firmy získaly podíly na původních bytech na Praze 1. V této souvislosti se vede vleklý soudní spor.

Nákup bytu v Opletalově ulici v roce 2012 firmou Ivany Tykač je součástí stále probíhajícího případu údajných machinací s prodeji bytů ze strany vedení Prahy 1. V této širší kauze bylo obviněno několik politiků z TOP 09, ODS, ČSSD a ANO, nicméně Ivana Tykač ani její dcera, která byla do obchodů také zapojená, obviněny nebyly.

Obsah schůzky potvrdil také Nejedlý. „Řešili jsme věci týkající se její nadace, paní Tykač velmi dobře znám a scházeli jsme se, ten rok jen jednou,“ řekl k jednání s Ivanou Tykač, která se dostala do centra pozornosti v souvislosti s únikem dat v kauze Pandora Papers. Ta ukázala, že Tykač vytvořila komplikované finanční schéma, přes které z jejích offshorů v letech 2006 až 2018 protekly stovky milionů korun k jejím českým firmám. Není však zřejmé, zda šlo o reálné převody peněz, nebo jestli tyto transakce proběhly jen na papíře.

Nejedlý také přiznal, že bližší vztah má s jejím manželem Pavlem Tykačem, jehož byznys je postaven na uhelném průmyslu. „Vzájemně jsme se navštěvovali, chodil na Hrad. Řešili jsme třeba zahraniční akvizice,“ popsal Zemanův blízký spolupracovník. Tykač se k jednáním s Nejedým odmítl skrze svého mluvčího Jana Chudomela vyjádřit.

Nejedlý doplnil, že Tykač chodil také za Milošem Zemanem, a to hlavně v době energetické krize. „Kromě toho s prezidentem řešil otázku prolomení těžebního limitu v Ústeckém kraji,“ dodal s tím, že „on mu radil a nosil výsledky“.

Zeman prolomení limitů těžby v roce 2015 hájil slovy: „Je to menší zlo než jejich zachování.“ Vláda Bohuslava Sobotky pak rozhodla o tom, že se limity těžby v severních Čechách prolomí na lomu Bílina, kde těží Severočeské doly ze skupiny ČEZ. V lomu ČSA, kde těží Severní energetická z Tykačovy skupiny Czech Coal, ale limity zůstaly zachovány. I proto se například v roce 2017 Tykač s prezidentem na toto téma setkal znovu. Limity pro jeho byznys však zůstaly zachovány, což Zeman otevřel jako téma i při své poslední návštěvě v Ústí na podzim roku 2022.

V roce 2006 Tykač koupil 50% podíl v hnědouhelné společnosti MUS, kterou přejmenoval na Czech Coal. Vybudoval jednu z nejmocnějších společností na českém energetickém trhu, skupinu Sev.en Energy Group. Ta patří k největším producentům uhlí, elektřiny a tepla – a zároveň také k největším tuzemským znečišťovatelům.

Osmapadesátiletý podnikatel Pavel Tykač patří k nejbohatším Čechům, loni jej Forbes zařadil na šesté místo českých miliardářů s hodnotou majetku 84 miliard korun. Dlouhodobě je považován za typického dravého podnikatele z devadesátých let. Přes skupinu Motovinvest, kterou založil s Janem Dienstlem, tehdy díky skupování akcií z kuponové privatizace získal podíly v klíčových bankách a fondech. Tykač byl později obviněn z toho, že v letech 1996 až 1997 vyvedl z CS fondů více než miliardu korun. Trestní stíhání ale státní zástupce zastavil.

Tykač ale nebyl jediný, s kým Nejedlý řešil energetický byznys, v němž sám podniká. Zemanův poradce řekl, že tyto otázky opakovaně probíral i s miliardářem Danielem Křetínským, který se věnuje zejména energetice a průmyslu a kromě toho vlastní podíly v českých i zahraničních médích, jejichž portfolio – zejména pak ve Francii – stále rozšiřuje a diverzifikuje.

„Křetínský se s Milošem Zemanem v životě nepotkal, ale my dva ano, protože se známe hodně dlouho, řešili jsme věci týkající se byznysu,“ popsal Nejedlý. Nechtěl ale specifikovat, o co konkrétně šlo. Následně odmítl, že by s Křetínským probíral i případné rozšíření podnikání v Moskvě. Český miliardář má totiž skrze EP Infrastructure vazby na ruský státní plynárenský gigant Gazprom. Firma EP Infrastructure provozuje plynárenskou přepravní soustavu pro ruský plyn do střední a východní Evropy a ze 49 procent vlastní slovenskou společnost Eustream. Křetínského mluvčí na dotazy nereagoval.

Křetínský je vlastníkem i fotbalového klubu Sparta Praha a jeho majetek měl letos v lednu hodnotu 118,6 miliardy korun. V současnosti je čtvrtým nejbohatším Čechem. V první pětce jsou Renáta Kellnerová s rodinou, Karel Komárek, Radovan Vítek, Daniel Křetínský a Andrej Babiš.

Nejedlý pak potvrdil, že se opakovaně setkával i s Janem Špringlem, generálním ředitelem EP Power Europe, zastřešující těžbu uhlí a výrobu elektřiny v rámci Energetického průmyslového holdingu (EPH), který Křetínský většinově ovládá. Ani Špringl na dotazy nereagoval.

Přítel Kočka

Dlouholetým známým Martina Nejedlého je i obviněný podnikatel Jan Kočka, který za ním na Hrad v minulosti opakovaně jezdil. „Jan Kočka je můj přítel, který