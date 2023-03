Jak prostitutky ochránily Ukrajinky z Kyselivky a proč starosta vydržel ve funkci

Letadlo proletí nízko, skoro by se zdálo, že by mohlo zavadit o některý z komínů. Stíhačka. Bez znaků, které by nás tady, v kraji pověstně sladkých melounů a šťavnatých rajčat, dvacet kilometrů od fronty a na dohled od minových polí, mohly uklidnit.

Stáhnu hlavu mezi ramena, jako kdyby ji to mohlo ochránit; hluk mě zbaví soudnosti, takže se jdu nesmyslně schovat do dřevěné chatky. Ještě než stačím bez pozvání vlézt Ljudmile do kuchyňky, zarazí mě její radostný smích a druhé letadlo nad naší hlavou.

Prase, králíci, psi, kočky, statný třicetiletý syn Paša ani paní domu nejeví známky nervozity. Ljudmila pilotům ze svého vzorně uklizeného dvorku mává. „Naši, to jsou naši!“ zvolá. „Jak to poznáš?“ zařvu, ve snaze prosadit se v nerovném souboji se stroji SU-25.

„Cítím to,“ řekne trochu uraženě a jde se pomazlit s těhotnou prasnicí.

Život v Kyselivce by se do 24. února 2022 dal označit za poklidný, až nudný. Tři tisíce lidí tady měly k dispozici šest obchodů nebo spíš obchůdků, knihovnu, pomník sovětským vojákům padlým za druhé světové války, školu a školku, dům kultury, zdravotní středisko.

Teď tady nic nefunguje jako dřív. I když na rozdíl od okolních vesnic v Kyselivce většina domů zůstala stát, a dokonce má i nepoškozenou střechu. Fronta tudy prošla a pak se zastavila nedaleko za obcí, která se na osm měsíců stala součástí „ruského světa“.

Okupace má mnoho podob. Tady jsou. Pohledem lidí, kteří