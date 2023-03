Ti nejlepší už padli. Teď to musejí zvládnout ti, kterým se do zákopů nechtělo, říká český bojovník na frontě

Honza je voják tělem i duší. Pacifista by se s ním dokázal bavit tak půl minuty. Pak by přestal být pacifistou a nejspíš by ho zkusil umlčet silou. Nechceme tvrdit, že jde o typického obránce ukrajinské státnosti. Spíš o zkušeného zahraničního žoldáka, který si pravidla, zákony a motivy vytváří sám. Legionáři na ukrajinské frontě tvoří velmi pestrou směsici lidí s nejrůznějšími motivy, životními zkušenostmi a charakterovou výbavou. Nesuďme, naslouchejme.