Počkejte tady, nemusíme skapat všichni, řekl. Českého záchranáře na frontě si už také našla střepina

Český záchranář, kterého novináři i ukrajinští vojáci znají jako Taylora, byl těžce zraněn. Stalo se to deset dnů poté, co s ním a jeho lidmi fotograf Deníku N Gabriel Kuchta pobýval v zákopech na Donbase. Taylor je už v Praze. Ve vojenské nemocnici lékaři stále bojují o to, aby přežil.