Válečná stezka: Rusko sahá po „úspěchu“ zaplaceném časem, krví i železem. Kolik teď platí Ukrajina? (Pointa N)

Nejdůležitější dění

Mlýnek na maso: Ukrajinci se nejspíš rozhodli zkusit dál bojovat o Bachmut, který Rusové už skoro obklíčili. Před válkou 70tisícové město je prakticky opuštěné a z velké části zničené, nemá ani zásadní vojenskou hodnotu. Ale stalo se symbolem. O víkendu obránci částečně stabilizovali situaci a rozmístili západně od města posily.

Boje jsou každopádně vyčerpávající. Z ukrajinské strany přicházejí zprávy jak o nasazení sotva vycvičených vojáků, tak i elitních jednotek, které si s ohledem na chystanou ukrajinskou jarní ofenzivu nemohou dovolit velké ztráty.

Ukrajinští pěšáci z Bachmutu také hlásí, že nemají podporu těžkých zbraní. Analytik Michael Kofman, který město před týdnem navštívil, soudí, že ukrajinští obránci už dosáhli všeho, čeho mohli, a další boje vyčerpají víc je než Rusy.

Ti podle Institutu pro studium války (ISW) nasadili do bojů o město i nejlepší jednotky vagnerovců. Tedy už nejen trestance, jak tomu bylo dosud.

Trhliny na ruské straně: Možná právě kvůli zapojení klíčových jednotek vagnerovců se Ukrajinci rozhodli město dále bránit a vrážet klín mezi mocenské figury v Rusku. Vlivný žoldnéřský šéf Jevgenij Prigožin si už stěžoval, že ruské velení chce bojovat „do posledního vagnerovce“ a že neposkytuje jeho mužům dost munice. Před časem navíc přišel o možnost verbovat ve velkém ruské trestance, na které spoléhal. Čím více mocenského soupeření v Rusku, tím lépe pro Ukrajinu.

Ne až tak úspěšná zimní ofenziva: Možná si pamatujete, že ještě před pár týdny plnily média zprávy o blížící se velké zimní ofenzivě ruské armády. Zatím se nezdá, že by se její výsledky dostavily: ruské útoky u Kupjansku, Kreminné či Vuhledaru byly dosud neúspěšné.

Možný pád Bachmutu by mohl být vnímaný jako ruský úspěch, jenže momentální územní zisky nemusí mnoho znamenat. Důležitější je zničit protivníkovy síly, zabránit mu v jejich obnově, získávat jeho cenné opěrné body a brát mu vůli bojovat. A to se podle všeho Rusům nedaří.

Boje často vypadají tak, že vojska střídají fáze útoků s následnou regenerací, případnou obranou a přípravou na další útoky. Samozřejmě s cílem útočit co nejefektivněji a zvládnout odrážet útoky protivníka s co nejmenším úsilím.

Po podzimních ukrajinských ofenzivách u Charkova a Chersonu – úspěšných, ale pro ukrajinskou armádu vyčerpávajících – byli na řadě Rusové. Nezískali ale žádné cenné pozice a nezničili důležité jednotky ukrajinské armády. Částečně to může být i důsledkem toho, že ruské invazní jednotky jsou z velké části tvořené mobilizovanými vojáky, kteří zatím jakž takž stačí na obranné úkoly, ale útočení je ta těžší disciplína vojenského umění.

Síly nasazené u Bachmutu nemohli Rusové použít jinde a na jaře jim mohou chybět. Pro Ukrajinu to platí také.

Nebe (téměř) bez raket: Už tři týdny Rusové nevypustili velkou raketovou salvu proti ukrajinské infrastruktuře, dosavadní útoky přitom dělil týden, nanejvýš dva. Je možné, že Rusům některé typy raket skutečně docházejí, jak Ukrajinci předvídali. Rozhodně ne všechny, ale zdá se, že ukrajinská infrastruktura a energetika jsou s ohledem na blížící se konec zimy z nejhoršího venku.

Perspektiva

Britský politolog a specialista na Rusko Mark Galeotti si všímá, že útok na Ukrajinu působí erozi ruského vlivu v postsovětských státech Střední Asie. Ve twitterovém vlákně to popisuje tak, že vládci těchto zemí „se léta obraceli na Peking, když potřebovali peníze, a na Moskvu, když byly třeba svaly“.

Kreml byl také zvyklý těmto státům čas od času ukázat, kde je jejich místo, a když se v jejich politické reprezentaci objevil někdo nový, musel se jet ukázat do Moskvy.

Časy se ale mění. S Ruskem jsou zvyklé spolupracovat elity středoasijských režimů, které umí rusky a pamatují sovětské časy, jejich mladší obyvatelé ale tuto nostalgii nesdílejí. Vadí jim ekonomické problémy a viní z nich často Rusko a jeho válečné dobrodružství. Ve středoasijských státech je polovině obyvatel pod třicet let – a ani současné elity nebudou u moci navěky, připomíná odborník na tento region Temur Umarov.

V dlouhodobé perspektivě to patrně nebude znamenat úplné odstřižení od ruského vlivu. Ale jeho oslabení bude citelné a pro Moskvu nepříjemné.

Co lze čekat v dalších dnech

Predikce vývoje ruské agrese proti Ukrajině je obtížná disciplína. Přesto ale lze především ze zpráv britských zpravodajců, amerického Institutu pro studium války, předpovědi počasí a ohlášených událostí určitý výhled sestavit.

Další boje v Bachmutu: Sedm měsíců trvající bitva má pokračovat. Ukrajinci se buď budou snažit zabránit obklíčení města a přejít do protiútoku, nebo se pokusí vyprostit své ustupující vojáky, kdyby obrana nevydržela.

Jaké vojenské umění taková ústupová operace obnáší a proč se o ní nedozvíme předem, popisuje v tomto textu australský generál ve výslužbě Mick Ryan.

Trvale nad nulou: V oblasti bojů má nyní být pět dní nad nulou i v noci. Rozmáčí se terén, což zhorší dopravu po nezpevněných cestách. Nyní sice útočí spíš Rusové a je to tak komplikace hlavně pro ně, v Bachmutu to ale ztěžuje i situaci obráncům. Konkrétně zásobování téměř obklíčeného města, do nějž se už po silnicích nedá dostat, či odvoz raněných z bojů. O víkendu se má ochladit.

Ač se o blížící se ukrajinské jarní ofenzivě hodně mluví, je mimořádně nepravděpodobné, že by byla na spadnutí. Ukrajinci budou spíše čekat, až vyschne terén, což může trvat řadu týdnů.

Demonstrace v Česku: V sobotu 11. března se čeká demonstrace v Praze na Václavském náměstí. Stojí za ní někteří přední čeští dezinformátoři, jako Jindřich Rajchl nebo senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

V centru pozornosti

Několik zásahů na hranici dostřelu systémů HIMARS či za ní vzbudilo úvahy o nasazení raketometů Vilcha-M ukrajinské výroby, vylepšené verze sovětských strojů BM-30 Smerš. Věnovali jsme se jim více v jednom z dílů Vývoje bojů. Poprvé byla nasazena loni v květnu.

Vilcha má oproti známějšímu americkému bratranci výhodu většího dostřelu (110 kilometrů oproti 80) a dvaapůlkrát těžší (tedy výrazně silnější) hlavice. Otázkou je, v jakém počtu ji Ukrajinci mají a jak je přesná: na rozdíl od tradičních salvových raketometů by její střely měly být naváděné, ale jinak než u HIMARS. Princip je však utajovaný.

Klíčové bude, jestli nyní Ukrajinci přesvědčí Rusy, že ani 110 kilometrů za frontou není bezpečno. To by je donutilo stáhnout například sklady munice ještě dál od fronty, což by ztížilo zásobování a oslabilo ruskou bojeschopnost. Loni v létě přesně takto zastavily ruskou ofenzivu raketomety HIMARS.

Stojí za přečtení

Ukrajinští piloti v Arizoně: Dvojice ukrajinských pilotů prochází v USA testováním, za jak dlouho by se mohli naučit létat s americkými stroji včetně stíhaček F-16, o které Ukrajina dlouhodobě žádá. Američané navíc schválili zkušební program další desítce pilotů.

Článek NBC News uvádí některá zajímavá čísla – například, že Ukrajinci žádají USA celkem o 128 bojových letounů, mix strojů F-15, F-16 a F/A-18. V tomto pořadí bráno: o výkonné stíhače, lehké víceúčelové letouny a odolné multifunkční dříče. Případný výcvik pilotů F-16 by mohl podle některých amerických činitelů trvat šest až devět měsíců, to jsou ale nejoptimističtější odhady. Jiné mluví o roce a půl.

Sledujeme patrně jednak úvahy o celkové podobě ukrajinského letectva po válce, jednak námluvy, po nichž může přijít oznámení, že Západ přece jen dodá Ukrajině vlastní stíhačky. Ty možná nestihnou válku rozhodnout, jak popsal bojový letec Mike Pietrucha, ale upevní celkové západní odhodlání Kyjevu pomáhat.

„Podívejte se, co nám ruský svět přinesl“: Obyvatelka Charkova Světa vypráví reportérům slovenského Denníku N, jak ruská armáda napadla její město a zaútočila na sídliště Severní Saltivka, kde bydlí. Její panelák čítá 250 bytů, teď v něm bydlí pět rodin. Světa vypráví, jak i ona sama byla před válkou pro Rusko, má v něm příbuzné, známým kdysi přes nedaleké hranice nosili chléb a slaninu…

Rozhovor v bytě, který z poloviny shořel, přerušuje siréna. Ruský svět posílá své pozdravy.

„Sláva Ukrajině!“

Timofej Mykolajovyč Šadura, zajatý ukrajinský voják 30. samostatné mechanizované brigády, tváří v tvář namířeným ruským zbraním. Pak ho Rusové zastřelili dávkou zblízka. A dodali Ukrajině mučedníka.

Jak lze pomoci

Na portálu Donio.cz se rozběhla kampaň Nakrmíme ukrajinské vojáky. Jde o sbírku na pořízení lyofilizovaného jídla (tedy mrazem sušeného, bez ztráty výživnosti a vitaminů), vyráběného společností Freeze Dry Company, pro příslušníky ukrajinských ozbrojených sil. Mrazem sušené jídlo má výhodu trvanlivosti, skladnosti i snadné přípravy, z civilního prostředí jídlo na tomto principu nabízejí například outdoorové obchody.

Organizaci akce zajišťuje inovační fond Inion, další spolupracující organizace jsou Zdravotní zajištění, Cesta naděje nebo Dar pro Putina. Výrobce uvádí, že za každou darovanou korunu do cílové částky 1,25 milionu přidá do sbírky dvě koruny sám.

