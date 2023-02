Pointa N: 365 dní ukrajinské odvahy a ruského vraždění

Skutečnou cenu ruské invaze na Ukrajinu dokážou přesně vyčíslit nejspíš až budoucí generace. Průběžné ztráty lze ale sčítat už dnes – přesně rok po začátku největšího pozemního konfliktu v Evropě za bezmála osmdesát let. Konec je v nedohlednu, další pomoc Ukrajině už je ale na cestě. Čína mezitím vyzývá k příměří.

Hlavní události dne vybrala a okomentovala Dominika Píhová.

Rok evropské války

„Dvacátého čtvrtého února se miliony z nás rozhodly. Ne bílou vlajku, ale modro-žlutou. Nikoliv útěk, ale postavit se čelem. Vzdor a boj,“ napsal ráno na Telegramu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s nadějí, že právě rok 2023 bude pro jeho zemi rokem vítězství.

Je to přesně 365 dní, co ruské jednotky neoprávněně vtrhly na Ukrajinu a Vladimir Putin svět i domácí publikum začal přesvědčovat, že jde o „speciální vojenskou operaci“. Rychlá akce se ale nekonala, naivní ambice Kremlu narazila na odpor a odvahu Ukrajinců, kteří se rozhodli bránit svou zemi doslova do posledního dechu.

Ruské jednotky se z řady okupovaných míst v průběhu roku stáhly, boje se dnes odehrávají hlavně na východě, tedy tam, kde válka trvá nikoliv jeden rok,