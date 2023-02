Česko-slovenské slovo týdne: drobky vs. omrvinky

grafika

Pár omrviniek o slove omrvinky

Roztomilá omrvinka je malou deminutívnou sestrou veľkej omrviny, ktorá je spätá s ešte o niečo menej roztomilou mrvou. Tá sa do jazyka slovenského dostala až z praslovanského mьrva, pôvod ale siaha od indoeurópskeho mer- (trieť, roztierať) až ku chetitskému marra- (rozdrobovať).

Od 16. storočia pod slovom mrva už naši predkovia rozumeli rozdrobené seno. Omrvinky ale rozdrobené seno v priebehu času ponechali vlastnému osudu a rozhodli sa byť drobným kúskom jedla, a to nie hocakého, ale chleba či pečiva.

S českým slovom mrva, ktoré odkazuje k hnojivu, a v prenesenom význame aj k čomusi zmrvenému, nemajú ale omrvinky spoločného vôbec nič! Naopak, vedia prekročiť prekliatie prízemnosti a rozdrobiť svoje významy až do duchovného prežívania.

Ako si inak vysvetliť vznešenú metaforu omrvinky šťastia? Rozdrobené šťastie lepšie ako žiadne, alebo skôr roztrúsené? Azda radšej rozdrobené. Sloveso trúsiť (a s ním spojené substantívum trus) má predsa len o niečo prízemnejší význam, nie nepodobný českej mrve!

Slovenka o slove drobky

Drobky nie sú rozdrobené, ale sú vysekané. Aspoň ich prazáklad tomu nasvedčuje. Praslovanské *drobiti se je spojené s gótskym gadraban, čo znamenalo vysekávať, vyrezávať.

Dá sa to chápať teda tak, že to, čo ostane po vysekávaní či vyrezávaní, sú drobky? A ako toto slovo súvisí s drobmi, vnútornosťami zvierat určenými na potravu, ktoré má nejeden z nás tvorov mestských spojené s igelitovým balíčkom v tele chladeného kurčaťa?

Možno súvisí, možno nie. Etymologický slovník totiž tvrdí, že droby môžu v češtine súvisieť so slovesom drobiť (a teda aj našimi drobkami), ale aj so slovom útroby.

Slovník bohužiaľ túto tajomnú a vzrušujúcu hypotézu škrobene zmietol zo stola ako hrsť drobkov. Je to vraj málo pravdepodobné. Ak by sme však na túto hru pristúpili, neboli by potom droby skôr útrobkami?

Martina Blažeková, československá komparatistka, doktorandka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy