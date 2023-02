Hrozí Ficův návrat? Pellegrini chce sestavit slovenskou vládu s někým jiným, jeho Hlas ale pošilhává i po Směru

Na Slovensku se budou konat předčasné parlamentní volby a mluví se o návratu expremiéra Fica. Jeho strana je druhá nejpopulárnější – po straně Hlas Ficova bývalého spolustraníka a expremiéra Pellegriniho. Ten čerstvě označil Směr za stranu minulosti, ale někteří jeho kolegové si stále „umějí představit“, že by s Ficovou stranou do vlády šli.

Ještě před třemi měsíci to vypadalo na sbližování podobných slovenských opozičních stran se společnými kořeny, dnes je mezi Hlasem a Směrem patrné napětí. Dvě podle průzkumů veřejného mínění preferenčně nejsilnější strany už vstoupily do neoficiální části volební kampaně a výroky jejich předsedů v posledních dnech daly najevo, že do voleb půjdou jako konkurenti. Už teď chtějí dát voličům najevo, v čem se od sebe liší.

Otevírá se tak i kardinální otázka slovenských voleb, které jsou zatím naplánovány na 30. září. Upřednostní lídr Hlasu Peter Pellegrini koalici s Robertem Ficem, nebo ho bude více zajímat případné spojenectví se stranami Jsme rodina a Křesťanskodemokratické hnutí?

Politici z Hlasu pod podmínkou anonymity naznačují, že by mohla platit spíše druhá možnost. A Fico už vykresluje Pellegriniho jako liberálního spojence donedávna vládní strany Svoboda a solidarita a neparlamentního, ale rostoucího Progresivního Slovenska (někdejší strany prezidentky Čaputové).

Otevřený souboj odstartoval Pellegriniho rozhovor v deníku Nový Čas. Expremiér v něm v sobotu oznámil, že si neumí představit, že by byl s Ficem ve vládě. Koalici s jeho Směrem však nevyloučil.

„Sedět tak jako teď s vámi spolu s ním na jednání vlády, on se mnou nebo já s ním, to si neumím představit,“ řekl. Naznačil ale, že by byl raději v koalici bez Ficovy strany. Reakce Fica i Směru byla ostrá.

Nejprve něco z historie

