Co je to vlastenecká rýže? Zeptejte se hladovějících Severokorejců, kdo „zradil socialismus“

Navenek KLDR hrdě odmítá „otrávený bonbon“ zahraniční potravinové pomoci, ale ve skutečnosti prahne po rýži a vynucuje si ji na vlastních obyvatelích. Jenže jak mohou Severokorejci odevzdat to, co nemají? Hlad už prosákl i do režimních zpráv.