Nestojí ani za Ruskem, ani proti němu. Jaké má svět mimo Evropu a severní Ameriku důvody pro svůj vlažný postoj k ruské agresi

Komentář Michaela Romancova: Od začátku ruského vpádu na Ukrajinu zní z řady míst Západu rozhořčená slova na adresu zemí, které se spolu s námi jednoznačně nepostavily na stranu oběti. Vždyť je to přece tak jasné! Cožpak to nevidí? Realita je velice prostá. Určitě to vidí a nejspíš ani nikterak netápou v tom, kdo je oběť a kdo agresor. V mezinárodních vztazích však vždy platilo, že vědět nebo vidět neznamená, že podle toho aktéři – zejména pak tzv. velmoci – budou i jednat.

Důvod je prostý. V mezinárodní politice jde mnohem víc o zájmy a moc než o hodnoty a morálku. Svět probíhající válku registruje a reaguje na ni. Jen jinak, než si to my na Západě představujeme. Mnohem zajímavější, než proč se k nám nepřipojí, je otázka, kde se v nás bere přesvědčení, že by se svět měl postavit právě na naši stranu.

V březnu loňského roku zveřejnil server Economist Intelligence Unit (EIU), který patří do skupiny časopisu Economist, analýzu nazvanou Rusko může počítat s podporou mnoha rozvíjejících se zemí. Co ze zjištěných dat vyplynulo? Například to, že i když hlasování ve Valném shromáždění OSN zcela zdrcující většinou Rusko odsoudila – jak za organizaci „referend“, na jejichž základě čtyři ukrajinské regiony „dobrovolně vstoupily“ do Ruské federace, tak za vlastní invazi –, nepovažuje to většina států za důvod, aby se dále vůči Moskvě vymezily, třeba prostřednictvím sankcí.

V tento okamžik jim stačí, že