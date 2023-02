Kolegové ze Spolu mi říkali, že než koalici s Piráty, radši by si nechali useknout ruku, říká Marvanová v Aréně N

Co se v rozhovoru mimo jiné dozvíte:

Jaké tlaky na Hanu Marvanovou podle ní vyvíjelo Spolu.

Zda si připadá zneužitá.

Proč tvrdí, že billboardům s Alexandrou Udženijou nešlo zabránit.

Co vzkazuje po svém vyloučení z klubu svým kolegům.

Byla jste vyloučena z klubu zastupitelů. Když jsme spolu mluvily, řekla jste, že se vám nikdy nic horšího než teď nedělo. Mluvila jste o tlacích na vás. Co se kolem vás vlastně dělo?

Já úplně nevím, jestli jsem toto řekla a kde jsem to řekla.

Mně do telefonu.

Nevím, nemám to nahrané. Myslím, že to vytrháváte ze souvislostí. Samozřejmě, že v životě člověka se dějí třeba i osobně tragické věci, takže jsem to takhle určitě nemyslela.

Ale v politice jsem takové jednání nezažila. Že by demokratické uskupení, které se hlásí k demokratickým principům, vyloučilo někoho, aniž by ten člověk dostal jakoukoli možnost se vyjádřit.

Já jsem se naopak od prosince, kdy jsem nehlasovala pro opoziční smlouvu Spolu a ANO, snažila s kolegy jednat. Přišla jsem na klub, ale kolegové se zvedli a odešli. Pak mi někdo z nich řekl, že se mnou nechtějí zasedat a že svolávají klub někde, abych já nevěděla, kdy a kde.

Ani jednou jsem za ty dva měsíce nedostala příležitost to probrat. Určitě jsem o diskusi stála. Ale jenom jsem se z médií dozvídala, že jsem škrtnuta. A stejně tak jsem se v pátek z médií…

Z ČTK.

Z ČTK dozvěděla, že mě vyloučili. Já jsem si myslela, že teď se bude rada věnovat prezentaci programu pro Pražany, a najednou mi v pátek v poledne volá ČTK, co na to vyloučení říkám. Na to já odpověděla: „Já to vůbec nevím.“

Pak jsem se podívala do e-mailu a zjistila jsem, že asi deset minut předtím, než mi četka zavolala, jsem dostala dopis od předsedy klubu Spolu Portlíka, že jsem vyloučená.

Od novinářů jsem se později dozvěděla, že už hodinu předtím o mém vyloučení rozeslali tiskovou zprávu. To je tak nekorektní a nedemokratické jednání. V tomto smyslu jsem říkala, že jsem takovéto jednání nezažila.

Jeden člověk, který je na vaší straně a pohybuje se na magistrátu, mi popisoval, že tlaky na vás byly hodně silné a že vypadaly například tak, že na vás vaši kolegové křičeli. Bylo to takto lidsky vyhrocené?

Já jsem za vyjednavači Spolu dlouho stála. Říkala jsem, že jsou trpěliví a že se snaží vyjednat vládní půdorys. Ale pak