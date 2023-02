Železnému na vydání jeho povídek přispěla Praha 5. ČT prověří, zda nejde o porušení kodexu

Moderátor České televize Jakub Železný dostal od Prahy 5 třicet tisíc korun na vydání své knihy povídek. Novinář řekl Deníku N, že nevidí důvod, proč by to mohlo ovlivnit jeho práci. ČT vyhodnotí, zda nedošlo k porušení jejího kodexu.

Rada městské části Prahy 5 finanční dar a záštitu tehdejší starostky Renáty Zajíčkové (ODS) schválila loni v dubnu.

Předkladatelka návrhu Zajíčková v důvodové zprávě argumentovala tím, že kniha Kinského zahrada – povídky o ženách je beletristickou prvotinou Železného, který v Praze 5 žije od narození a v této městské části se odehrává i děj jeho povídek.

Podle Zajíčkové by se mohlo jednat o „zajímavou synergii“. „Autor by velice ocenil a rád by při prezentaci knihy zdůrazňoval, že