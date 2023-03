Fackovací turnaj vítězi slibuje milion a chlubí se množstvím sponzorů. Ti však o spolupráci nic neví

Organizace Red Face začala koncem loňského roku na sociálních sítích propagovat turnaj, ve kterém se soupeři utkají v neobvyklé disciplíně – fackování. Cílem soutěže je „profackovat se“ až do finále, kde má na výherce čekat milion korun. Webové stránky organizace také zájemce lákají na to, že se pod turnaj podepsalo velké množství známých českých značek. Jak se však ukázalo, ty s organizací nemají nic společného. Poté, co se Deník N o věc začal zajímat, loga ze stránek zmizela.