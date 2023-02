Podezření kolem saúdského fotbalového šampionátu. Korunní princ prý nabízí miliardy Řecku

Příští MS ve fotbale bude v Severní Americe. Ale i to další už se musí připravovat. Zatím je ve stadiu zvažování a domlouvání plánů na pořadatelskou kandidaturu. V jedné ze zvažovaných alternativ by nejsledovanější sportovní událost světa uspořádaly společně Řecko, Egypt a Saúdská Arábie. Novináři zjistili, že saúdský korunní princ nabídl Aténám uhrazení značné části nákladů. Nebylo by to ale samozřejmě zadarmo.