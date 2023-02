Z Ruska se stáhly stovky západních firem. Tak proč jsou jejich značky stále k dostání?

Mnoho velkých firem a jejich značek se od konce loňského února z obrovského – a tedy i lukrativního – ruského trhu stáhlo. Ač by se mohlo ze zpráv ze světových médií zdát, že jich v Rusku zůstává minimum, opak je pravdou – mnoho světových společností s Moskvou stále obchoduje, a to témeř bez omezení.

V Rusku je ale rozšířený i další fenomén – na pultech supermarketů napříč ruským územím, nebo například na internetových platformách zaměřujících se na prodej zboží mezi jedinci (tzv. Marketplaces) je možné pořídit i zboží společností, které v zemi už neobchodují. I tak se jejich zboží v Rusku hojně prodává – leckdy bez přičinění těchto společností.

V Rusku jsou proto dál k dostání limonády od společnosti Coca-Cola, která v Rusku zcela zastavila podnikání i import, nebo lze pořídit oblečení značek Zara nebo Bershka i nábytek od švédské IKEA. Informovala o tom agentura Reuters.

A může za to jak vynalézavost Rusů, kteří zboží do zemí osobně dovážejí ze zahraničí – což jim také umožňují místní zákony –, tak import z okolních zemí, které na Ruskou federaci sankce neuvalily. Komodity tak do Ruska přijíždějí jinými cestami a zákaznici si za ně připlatí, ale jinak jsou relativně snadné a dostupné.

Představa, že v ruských samoobsluhách zejí regály prázdnotou a na tamější zhasnuté výkladní skříně padá prach, je tedy mylná. Stejně jako naopak snaha, že by nedostatek západního zboží zásadně nakopl domácí produkci obdobných výrobků. Ruští zákazníci jsou na západní značky zvyklí, mají o ně zájem, a tak je po nich poptávka, na kterou schopní obchodníci umně odpovídají. Dopady souvisejícího typu sankcí na ruského spotřebitele jsou tedy ve skutečnosti relativně malé.

Listopad 2022: Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba prohlásil, že „mezinárodní společnosti, které setrvávají v Rusku, přímo financují ruské válečné zločiny a genocidu Ukrajinců“. Rovněž opakovaně apeloval „na jejich zákazníky a partnery, aby tyto značky bojkotovali, dokud nepřestanou vydělávat na krvi a nestáhnou se z Ruska“.

Legálně, přes hranice, v kufru

Nejzásadnější změnu prodělaly zejména zásobovací cesty na ruský trh. Sehnat značky světoznámých společností tak vyžaduje určitou vytrvalost a odhodlanost a leckdy i příplatek. Důležitým faktorem v tomto příběhu je i fakt, že většina tohoto zboží nepodléhá sankcím. Není tudíž obtížné je převézt přes ruskou hranici – a to legálně. A z logických důvodů to Moskvě nevadí.

Ruská federace kvůli tomu také upravila zákony. S kolapsem dodavatelských řetězců ve spojitosti s válkou totiž Moskva legalizovala takzvaný paralelní dovoz. Ten umožňuje maloobchodníkům dovážet zboží – a to bez souhlasu majitele ochranné známky. Tento fenomén tak současně upozorňuje na obtíže, se kterými se dané společnosti ve spojitosti s kontrolou zásobovacích cest po opuštění trhu potýkají.

Je tedy legální odjet z Ruska za hranice – například do Běloruska – tam nakoupit desítky kusů oděvů a ty pak převézt zpět do země, kde je lze třeba rozdat přátelům a příbuzným, ale i rozprodat přes internet.

Tak to ostatně udělala i dvaatřicetiletá Albina, která to popsala Reuters. Loni v létě odjela do běloruského Minsku a o 24 hodin později se do Ruska vrátila s plným kufrem oblečení značek Zara, Bershka a Massimo Dutti – jež spadají pod mezinárodní oděvní společnost Inditex, která se na rozdíl od řady západních firem z Běloruska, které je nejbližším spojencem Kremlu, nestáhla.

Albina přivezla oblečení pro sebe a své přátele v hodnotě asi 442 dolarů. A upřesnila, že už v minulosti přivezla oblečení z Paříže a Dubaje a následně využila síť online prodejců.

„Existují účty na Instagramu a Telegramu, jsou tam holky, které znám, jež se přestěhovaly do Evropy, Istanbulu nebo Dubaje,“ vysvětlila. „Sbírají objednávky, řekněme v Istanbulu, vezmou si 15–30 procent (provizi), pak to sem dovezou a vy zaplatíte za dodávku.“

Kurýr vám veze balíček z Istanbulu

V konkrétním případě dovozu zboží z Turecka v minulém roce hrál ruským spotřebitelům do karet silný rubl a naopak slabá turecká lira. Právě dynamika měny částečně způsobila sedminásobné zvýšení dodávek z Turecka na platformě CDEK Forward, jež se zabývá doručováním od zahraničních internetových prodejců. To Reuters popsala marketingová ředitelka společnosti Dinara Ismailova a upřesnila, že s oznámením značek, že v Rusku končí, „začala jakási panika“ a objem objednávek „prudce vzrostl“.

Peněžní obrat společnosti CDEK Forward se vloni zdvojnásobil, přičemž 80 % z toho připadá právě za oblečení. A obrat zboží se dokonce ztrojnásobil. „Je to srovnatelné s tím, kdybyste osobně zašli do Zary v New Yorku, koupili si tam něco a poslali to svým kamarádům do Moskvy,“ uzavřela Ismailova.

Další možností, jak sehnat v Rusku západní zboží, je nakupování ze zásob, které v zemi po odchodu firem zůstaly.

Lídr na trhu, internetový maloobchodní server Wildberries, prodává tyto staré zásoby značek zmíněné společnosti Inditex a jen od Zary má v nabídce asi 18 000 položek. Zdroj blízký Inditexu potvrdil, že jde právě o zásoby, které se v Rusku v momentě pozastavení obchodních aktivit na tamějším trhu už nacházely.

Tři plechovky Coca-Coly za tři různé ceny

Platforma Wildberries a jí podobné weby Ozon a Yandex Market prodávají mimo jiné i zmíněnou Coca-Colu. Ta je často inzerovaná jako importovaná – a to za účelem ujištění klienta, že jde o tu pravou.

Americká společnost Coca-Cola své zboží přestala v Rusku vyrábět a prodávat v minulém roce. V zemi je ale možné sehnat i takové lahve a plechovky, z jejichž etiket je patrné, že byly dovezené z Evropy, Kazachstánu, Uzbekistánu, Číny a dalších zemí.

Zajímavostí je, že právě kvůli svému „původu“ se ceny jednotlivých plechovek a lahví hnědého perlivého nápoje různí – v jednom moskevském supermarketu reportéři z Reuters vypátrali dokonce tři různé plechovky Coca-Coly za tři rozdílné ceny – šlo totiž o import z Dánska, Polska a Británie.

„Kontakty se sehnaly rychle a pak se podepsaly nové kontrakty s novými partnery,“ vysvětlil jeden z vedoucích zaměstnanců významného maloobchodu, jak se obchod adaptoval. „Spustily se nové toky peněz i logistické řetězce s tureckými, polskými a kazachstánskými firmami,“ řekl novinářům pod podmínkou anonymity. „Jako obvykle je to ale nakupující, kdo kvůli těmto novým nepříjemnostem platí více,“ prohlásil také.

Co oči nevidí, peněženku nebolí

S etablováním těchto nových cest zboží pro ruského spotřebitele by podle Ram Ben Tziona, generálního ředitele prověřovací platformy Publican, měly časem dodatečné náklady klesnout. A i když je podle něj toto obchodování poměrně neefektivní, bude existovat i nadále.

„Mechanismy paralelního importu se konsolidovaly a rozšířily, což znamená, že je téměř všechno dostupné – a bude to tak i v budoucnu,“ vysvětlil Reuters a upozornil na kolony nákladních vozů na hranicích i na nové podnikatelské subjekty, které v okolních státech vznikají.

„Coca-Cola mohla snadno zaznamenat ‚nárůst poptávky‘ ze zemí sousedících s Ruskem, odkud pochází většina paralelního dovozu,“ dodal. „Není v jejich zájmu, aby s tím cokoliv dělali,“ domnívá se.

Nárůst vývozu ze zemí sousedících s Ruskou federací – které neuvalily sankce – je prokazatelný i z dat o obchodu, které ale Moskva přestala zveřejňovat. Například obchod mezi Čínou a Ruskem dosáhl v minulém roce rekordních 186 miliard dolarů, Turecký vývoz do Ruska pak narostl o 61,8 procenta na 9,34 miliardy dolarů a ten kazachstánský vzrostl o 25,1 procenta na 8,78 miliardy dolarů.

Ruský trh se od začátku invaze výrazně proměnil Mezi významné značky – nebo známé společnosti pro spotřebitele na českém trhu –, které beze změn už rok pokračují v obchodování na ruském trhu, patří například: Air China, Air Serbia, francouzský řetězec maloobchodů Auchan, německý výrobce zdravotnických prostředků a technologií B. Braun, italská móda Benetton, francouzská společnost vyrábějící procesovanou zeleninu Bonduelle, italská móda Calzedonia a Diesel, francouzská dámská móda Etam, americký Euronet, německý řetězec hypermarketů Globus, slovinské domácí spotřebiče Gorenje, americká móda Guess, americké restaurace a obchody Hard Rock Café, francouzská móda Lacoste, švýcarský výrobce technologií Liebherr, japonská automobilka Mitsubishi, americká móda Quicksilver, rakouská banka Raiffeisen Bank International, německé zdravotnické potřeby Siemens Healthineers, francouzské zapalovače a propisky Société Bic, americký řetězec restaurací TGI Friday's, italská banka UniCredit, francouzská energetická společnost Veoilia nebo japonský konglomerát Yamaha. Podle údajů, které v lednu získali autoři studie kapitálových investicí západních zemí a spojenců, se do listopadu 2022 zbavilo alespoň jedné dceřiné firmy v Rusku méně než devět procent z přibližně 1400 společností z EU a zemí G7, které je v Rusku měly před invazí. A to i přes bezprecedentně tvrdé sankce Západu a spojenců proti Moskvě i informace v médiích o mnohých firmách, které se ze země od začátku války na Ukrajině stáhly. Nejvíce firem, které z ruského trhu odešly, pochází z USA – méně než 18 procent. Těch z EU v Rusku skončilo 8,3 procenta a z Japonska 15 procent. Nejvíce západních firem, které jsou stále v Rusku plně aktivní, je z Německa.

Kutilové zasahují

Ben Tzion ale upozornil, že neoficiální obchodní cesty mohou vést k horší kvalitě zboží – regulátoři totiž nad ním nemají dohled. Některé značky se mnoho let potýkají s replikami a neautorizovaným importem. A v Rusku rivalové Coca-Coly navýšili kapacitu stáčení, dokonce představili i nové kolové nápoje.

Švédský nábytkářský gigant IKEA se tak potýká například s prodejem zboží, na kterém dokonce proběhly určité úpravy.

Výrobce nábytku prodal své ruské zásoby e-commerce divizi technologické firmy Yandex, zmíněné platformě Yandex Market. Ta pak upřesnila, že propojuje dodavatele, kteří už dříve prodávali zboží prostřednictvím obchodů IKEA přímo se zákazníky.

Bývalí dodavatelé ale prodávají i upravené zboží z obchodů IKEA, ovšem pod jinými názvy. Jeden například nabízí ložní soupravu s názvem Arua (obdoba Bergpalm z IKEA). IKEA oznámila, že zboží inzerované jako podobné jejich výrobkům prověřuje.

Ruským firmám se tak sice otevírají nové příležitosti, fixace Rusů na západní značky však může bránit snahám o posílení místní výroby, uzavřela agentura Reuters.

„Postupem času budou tržní síly i nadále prosazovat na trhu výrobky, na které jsou Rusové zvyklí. Přestože existuje snaha přejít na ‚Made in Russia‘, bude velmi obtížné lidi skutečně přimět, aby si oblíbili ruskou kolu,“ uzavřel Ben Tzion.

Z ruského trhu se v souvislosti s válkou na Ukrajině stáhly stovky firem. Ale i zboží některých těchto značek tam je stále k dostání.

Například díky importu z okolních zemí, které na Rusko neuvalily sankce, ale i díky dovozu přes hranice, který i bez povolení firem ruský zákon dovoluje.

Import často zastávají i jednotlivci, již toto zboží následně prodávají na internetu.

Rovněž se rozprodávají zásoby, které v Rusku po ukončení aktivit firem zůstaly.

Poptávka po západních značkách tedy v Rusku přetrvává.

