Daroval otci ledvinu, chtěl být mistrem karate a bojovat s islamismem. Teď je Pavlovým klíčovým mužem

O politiku se devětatřicetiletý Radko Hokovský zajímal odmalička. A ve dvaceti dvou letech založil nevládní organizaci Evropské hodnoty, aby mohl své přesvědčení prosazovat veřejně.

„Nemyslím to zle, ale on jako by ani nikdy nebyl mladý,“ říká na adresu Hokovského bývalý diplomat Petr Kolář, se kterým společně plánovali Pavlovy první kroky směrem ke kandidatuře.

„Rozdovádět Radka není jen tak. Ale jako pobočník ‚jeho excelence‘ to mu sedí výborně,“ dodává a vystihuje tak charakteristiku, o které mluví i další lidé z tajemníkova okolí. Ti Hokovského popisují jako