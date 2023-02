Hašek 25 let od Nagana: Přemýšlím o politické kariéře, ruští sportovci dělají válce fantastickou reklamu

V rozhovoru se mimo jiné ptáme:

Co si z Nagana mohou dnes vzít ti, kteří ho nezažili nebo ho nemají v paměti?

Má český hokej v současné době šanci na olympijské zlato?

Měl by sportovní svět vůči ruským a běloruským sportovcům zaujímat tvrdší postoj?

Nastoupil by dnes proti Rusům?

Má politické ambice?

Co se vám vybaví jako první věc, když se řekne Nagano?

Nejkrásnější turnaj a největší úspěch, jakého jsme dosáhli s národním mužstvem. Vlastně vůbec ve své kariéře. Něco nezapomenutelného, na co budu hrdý celý život.

Je to pro vás vrchol kariéry, nebo je něco srovnatelné?

Určitě se s tím dá srovnat i první Stanley Cup s Detroitem. Ale když to vezmu tak, že žiju v Česku, kde jsem se naučil hrát hokej, tak kdybych to musel oddělit, dám na první místo Nagano. Je to za nároďák, je to jednou za čtyři roky.

Co ten zlatý olympijský úspěch pro vás znamená dnes?

To samé, nic se nemění. Všichni jsme se vydali nějakým směrem, každý děláme něco jiného, ale vždycky, když přijde výročí, si to člověk uvědomuje, lidé to připomínají. Některé momenty jsou trochu víc v mlze, ale to zásadní, co cítím, se nemění.

Když je to v médiích, začnou si ze mě kamarádi dělat srandu a píšou esemesky, jak jsem to včera vychytal. To bylo stejné před deseti lety jako dnes.

Jak vnímáte odkaz olympijského zlata z Nagana ve společnosti?

Nedá se podle mě srovnat s ničím jiným. V mé kariéře