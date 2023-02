Iniciativa Nebourat.cz uspořádala v pražské Winternitzově vile diskusi o železničním mostu pod Vyšehradem. Správa železnic chce na jeho místě umístit nový. Zástupci iniciativy upozorňují na to, že z dvanácti návrhů architektonické soutěže vzešly tři finální, z nichž ani jeden nepočítá se zachováním mostu. Švýcarský expert na historické mosty, kterého si iniciativa pozvala, míní, že most lze zachránit.

„Je to soutěž na zbourání památky.“ Odborníci se přou o železniční most na Výtoni. Má se zachránit?

Úterní diskuse ve Winternitzově vile, jíž se účastnil i ministr dopravy Martin Kupka, se konala tři dny poté, co osm desítek architektů podepsalo otevřený dopis, v němž most brání. V dokumentu zdůrazňují, že most je kulturní památkou UNESCO.

„Most vnímáme jako odkaz předků, jako naši společnou kolektivní paměť. Tu chceme zachovat pro další generace. Společnost bez paměti či s jejími mezerami je chudá a bez identity,“ píšou architekti.

Mezi signatáři je i řada známých jmen: architekti Ladislav Lábus, Emil Přikryl a Martin Rajniš, uznávaný historik architektury Rostislav Švácha či propagátor architektury Adam Gebrian, dále děkan liberecké fakulty architektury Osamu Okamura a rektorka architektonické školy Archip Regina Loukotová. Otevřený dopis podepsala i řada mezinárodně respektovaných architektů, jako jsou Ivan Reimann, Mirko Baum či Miroslav Šik.

„Jako architekti jsme přesvědčení, že most zachovat lze. Naše doba má k dispozici technické a technologické zázemí, specialisty, znalosti i peníze. To, co postrádáme, je nedostatek vůle a širšího pohledu na věc,“ stojí také v dopise.

Správa železnic nechala po mimořádné prohlídce loni v prosinci omezit provoz na mostě na 60 % dosavadní kapacity. Vlaky po něm smí jezdit maximálně dvacetikilometrovou rychlostí.

„Železniční doprava je na tom mostě omezená a další omezení budou následovat. (Brzy) na ten most bude moct vjet jen