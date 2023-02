Aréna N: Hrubě se mi nelíbilo, že jsem s Udženijou na billboardech, ale nemohla jsem s tím nic dělat, říká Hana Marvanová

Senátorka a zastupitelka Hana Marvanová v Aréně N popisuje anabázi kolem volby pražského primátora. Bohuslava Svobodu se prý snažila dvě hodiny přesvědčit, že jeho samostatné zvolení do funkce by bylo protizákonné a znamenalo by jednu žalobu za druhou. „Řekl mi, že je mu to jedno, protože takových žalob už bylo… Primátorem prý být musí,“ popisuje Marvanová.