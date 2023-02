Vývoj bojů (362. den): Ukrajina má nové hrdiny. Ukázali, proč je ruská ofenziva zatím neúspěšná

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí z pondělí 20. února. Situace na některých místech už může být jiná.

Ačkoli se v médiích stále objevují zprávy o tom, že se stále očekává velká ruská zimní ofenziva, pravdivější bude spíše to, že ji právě sledujeme. Několik analytiků se shoduje, že Rusové útočí ve velkém a zřejmě již nemají příliš možností, jak výrazně navýšit počet vojáků na frontě a dosáhnout zásadních průlomů.

Jejich dosavadní zisky jsou malé, pokud vůbec nějaké, a postupují spíše po stovkách metrů než kilometrů.

Noví hrdinové: Dobrým symbolem toho, proč se Rusům nedaří prolomit ukrajinskou obranu, je video, které jsme ve Vývoji bojů sdíleli již dvakrát, ale musíme se mu věnovat znovu. Je to boj dvou ukrajinských vojáků v zákopu, kteří se snaží zastavit ruský útok. Sněží, zákop je vystlán pytli a okolí lemují zničené křoviny.

Jeden voják z krytu podává munici a druhý, který má na helmě připevněnou kameru a z jehož pohledu dění sledujeme, střílí na útočníky. Zastřelí jich několik, někteří jsou od něj jen pět metrů daleko. Je to skutečný boj na život a na smrt – buď Rusy zastaví, nebo oba zemřou.

Toto je třetí část videa, kde sice nevidíte zabité ruské vojáky, ale dobře vystihuje atmosféru.

⚡️ The third part of the video is out! The call sign of the soldier is "PREDATOR". The Ukrainian hero's Telegram channel is here: https://t.co/y3vEs8CTYt pic.twitter.com/x4Iirq0YWX

