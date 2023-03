Ukrajinka dala výpověď na univerzitě a odjela k frontě. Zdravotníky zásobuje léky i emocemi

Olena Kulyhina se vzdala akademické kariéry a přestěhovala se ze Lvova do Záporoží, aby mohla pomáhat ukrajinské armádě. Pořádá sbírky a kupuje léky, které pak převáží do vojenských nemocnic. Deníku N řekla, že nemůže sedět doma, když její bratr bojuje.

Na Ukrajinské katolické univerzitě ve Lvově se na případnou agresi Ruska chystali už před invazí. Rektorát vytvořil akční plán pro případ války a všem zaměstnancům na začátku loňského února vyplatili mzdy na dva měsíce dopředu.

Devětatřicetiletá vedoucí magisterského oboru mediální komunikace Olena Kulyhina tehdy řešila především svůj výzkum. Usilovala o doktorský titul. Do 23. února minulého roku se zabývala tím, jaké vědecké práce publikovat a na jaké jet konference.

Dvacátého čtvrtého února ji v šest hodin ráno probudila kamarádka se slovy, že je válka.

„Sice jsme se na to připravovali, ale nikdo nečekal, že to bude tak strašné. Byla to noční můra, ze které se nešlo probudit. Hned ráno jsem se dočetla, že město Nová Kachovka na jihovýchodě Ukrajiny, odkud pocházím, je