„Nebyla to kritika, byl to lynč.“ Vondrák odešel z poslaneckého klubu ANO, členem hnutí zatím zůstává

Jak probíhalo jednání poslaneckého klubu ANO? „Ze strany kolegů nezaznělo nic, co by nebylo nad rámec slušnosti a korektnosti, ale pan Vondrák to prostě neunesl,“ popsala to předsedkyně klubu Alena Schillerová. Bylo tomu vskutku tak?

To nebyla kritika, to byl normální lynč. Já nejsem ochoten vzhledem ke svému věku a zkušenostem toto tolerovat.

Co si pod tím mám představit?

Ty výpady teď nechci citovat, ale byly takového rázu, že