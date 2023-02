Největší filantropický počin české historie. Pomoc Ukrajině pokračuje i rok poté 

Marianně je 43 let a je neslyšící. Ještě před rokem žila v Kyjevě, po vypuknutí války se ale rozhodla opustit Ukrajinu a odejít do bezpečí. S manželem nakonec nalezli azyl v Brně. “Brno jsme si zamilovali, je krásné. Navíc je tu organizace, která nám neslyšícím hodně pomáhá.”

Centrum denních služeb pro sluchově postižené se do pomoci uprchlíkům zapojilo hned loni v únoru. Pomáhají na úřadech, ve školách a u lékařů, zprostředkovávají ubytování nebo organizují různé přednášky, dílny a setkání. Hlavně ale pořádají kurzy znakového jazyka, které lidem jako Marianna umožní začlenit se do české společnosti a v budoucnu třeba i najít práci.

Podobných příkladů jsou v Česku stovky. Malé nevládní organizace a lidé, mnohdy ve volném čase, i po roce od začátku invaze trpělivě organizují pomoc uprchlíkům. Mnohdy se jedná o lekce češtiny zdarma, právní pomoc, pořádání aktivit pro ukrajinské děti a jejich propojování s českými sousedy. Díky štědrým dárcům Nadace Via jsme v programu Z Ukrajiny mezi nás podpořili přes 150 iniciativ po celé zemi.

Navíc, přes 20.000 Čechů poskytlo domácnost pro ubytování uprchlíků. Ještě nikdy se lidé v Česku filantropicky nezapojili do řešení krize v takové míře a také tak velkým objemem finančních darů.

Dárcovství trvale roste

Na mimořádnou vlnu dárcovství ukazují také data z platformy Darujme.cz, kterou v Nadaci Via provozujeme. Tento nástroj využilo 73 nevládních organizací k založení sbírky a více než 168 tisíc dárců jim darovalo za poslední rok bezmála půl miliardy korun. Celkově Češi na projekty související s Ukrajinou darovali přes 4 miliardy korun.

Také v mezinárodním srovnání je pomoc Čechů Ukrajině mimořádně vysoká. Navíc nejde o první velkou vlnu pomoci posledních let. Dary na následky tornáda, v koronakrizi a růst filantropie v Česku také stojí za posunem v mezinárodním srovnání – například v indexu World Giving Index Česko v posledních pěti letech udělalo v dárcovství vůbec největší skok ze všech zemí světa.

Růst dárcovství v Česku dokumentují data z daňových přiznání. Za poslední zveřejněné období roku 2021 šlo u jednotlivců o částku 3,1 miliard Kč. U firem se jednalo dokonce o sumu 5,8 miliard Kč. Z dat finanční správy také vyplývá, že za poslední tři roky rostlo soukromé dárcovství v průměru o 12 %. Pokud započítáme dary, které v daňových přiznáních nejsou uváděné, darují lidé a firmy v Česku odhadem už asi 15 miliard korun ročně.

Kudy dál ve filantropii?

Dárcovství se tak stává součástí české identity. V některých ohledech však stále můžeme hledat inspiraci zejména v některých anglosaských zemích. Češi ve velkém darují emoční dary v čase krizí, jen pomalu však roste počet pravidelných dárců na dlouhodobou práci nevládek. Právě pravidelné dary mohou organizacím pomoci s jistotou, že mohou dělat svou práci dlouhodobě a systematicky.

Větší dárci pak mohou v zahraničí najít inspirace ve větší spolupráci a ve spolupráci napříč sektory – mezi státem, nevládkami a byznysmeny. Právě takové spolupráce vedou k řešení komplexních výzev, které současnost přináší, a dokáží nastartovat celospolečenské změny.

Stále relativně málo je v Česku také lidí, kteří uzavírají dobročinnou závěť s dobročinným odkazem. Tyto dary například ve Velké Británii tvoří zásadní část příjmů nevládních organizací a dárcům umožňují zanechat odkaz i po svém skonu.

O těchto nových trendech a dalších zajímavých filantropických počinech vám se v následujících šesti měsících dočtete na těchto stránkách nebo také v časopise Umění darovat, jehož elektronickou podobu najdete na stránkách Nadace Via.

Zdeněk Mihalco, ředitel Nadace Via

O Nadaci Via

Nadace Via usiluje o to, aby v Česku bylo víc lidí, kteří společně pečují o své okolí a kteří darují druhým. Za 25 let podořila díky štědrým dárcům více než 8 000 sousedských a filantropických projektů. Přes platformu pro online bezpečné darování Darujme.cz zprostředkovala více než 1 000 organizací přes 1,7 miliardy korun.

www.nadacevia.cz

