Čtrnáct tisíc v hotovosti, dvanáct na pojišťovnu. Pacienti popisují, jak si jejich lékaři vykazují péči

Některé ordinace účtují pacientům nelegální platby za výkony plně hrazené pojišťovnami. Poté co na problém minulý týden upozornil Deník N, ozvali se čtenáři se svými konkrétními zkušenostmi. Někteří se díky těmto informacím domohli vrácení peněz.

Kvalitního zubaře sháněl pacient z Českobudějovicka řadu let. Když konečně našel ordinaci, která má smlouvu s pojišťovnou, přistoupil na to, že si řadu výkonů bude hradit ze svého. Když se ale podíval do přehledu účtované péče VZP, viděl, že si ordinace DentalCare za výkony zároveň účtuje vysoké částky i z veřejného pojištění.

Účtenky i výpisy z pojišťovny českobudějovické zubní ordinace pacient zaslal také Deníku N, který o této klinice v předchozím článku psal.

„Já jsem původně nevěděl, že ordinace účtuje i pojišťovně, a myslel jsem, že si vše hradím sám. Zároveň ale vnímám, že i když jsou drazí, dělají zákroky kvalitně. Takže na jednu stranu beru to, že jsem dobrovolně s platbami souhlasil, na druhou měli zaplaceno dvakrát,“ poznamenává.

Právě proto, že chce u této ordinace zůstat, nechce zveřejnit svoje jméno.

Z dokumentů, které pacient redakci poskytl, je zřejmé, že loni a předloni v této ordinaci zaplatil za ošetření zubů více než