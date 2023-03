Bez velkých změn zažijeme kolaps civilizace, varuje zastánce ekonomického nerůstu

Slovo nerůst poprvé použil v roce 1972 francouzský filozof André Gorz, který by se letos dožil sta let. Psal tehdy o osvobození lidstva od práce a ekologii. V návaznosti na jeho myšlenky vzniklo nerůstové hnutí. Jeho hlavní teze v rozhovoru popisuje environmentalista a lektor organizace NaZemi Tadeáš Žďárský.

Z rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Jaké jsou podle Tadeáše Žďárského problémy současného ekonomického systému.

Jak vypadá nerůstová firma.

Proč je podle Žďárského důležitá ekonomická demokracie a aktivní občanství.

Jaký je v Česku zájem o nerůstové hnutí.

Jaké jsou hlavní principy nerůstové ekonomiky?

Hlavní princip nerůstové ekonomiky je ten, že by měla naplňovat lidské potřeby bez toho, aby překračovala planetární meze. Současný ekonomický systém nenaplňuje velkou část základních potřeb globální populace a zároveň překračuje šest z devíti planetárních mezí. Jeden z hlavních důvodů, proč tomu tak je, je posedlost růstem.

Místo toho, abychom usilovali o konkrétní cíle, například aby každý, kdo chce, mohl mít práci a důstojné bydlení, usilujeme o růst. Ale ten častokrát podkopává logiku naplnění některých potřeb, nejen materiálních.

Neustále se zvětšujícím tlakem na výrobu a produktivitu přesycujeme naši materiální potřebu, ale nenasycujeme potřeby nemateriálního charakteru. Například vztahy, volný čas a smysl práce. Tím, že řada těchto základních potřeb není naplněná, lidé hledají smysl v materiálním bohatství, což přispívá k tomu, že se musí vyrábět víc a víc. Spoustě lidem jejich práce nedává smysl, ale musí ji dělat, aby si vydělali na svůj život.

A nerůstové hnutí tedy říká, že je možné, aby všechny tyto potřeby byly naplněné? Takové myšlenky zní hezky, ale není to utopie? Pro hodně lidí je nepředstavitelné, že by něco mohlo fungovat jinak než teď.

Ekonomika se neřídí přírodními zákony. Je to systém, který vytvořili lidé a lidé ho mohou i proměnit. Samozřejmě že to s sebou nese obrovské otázky, jak to udělat tak, aby to splnilo cíle, které nerůstové hnutí má.

Zároveň je však nepředstavitelné akceptovat to, že ekonomika se má při globálním růstu tří procent za rok každých 24 let zdvojnásobovat. To znamená, že v roce 2050 bychom měli mít dvojnásobnou ekonomiku a do roku 2100 by byla desetinásobně velká, než je ta současná.

Vzhledem k tomu, že víme, že ekonomický růst se nedaří oddělit od jeho materiálové spotřeby, znamená to, že na další ekonomický růst potřebujeme nové zdroje. A jak se ukazuje, zdroje pomalu začínají docházet a jejich těžba ničí planetu – jde o emise, úbytek biodiverzity a další environmentální problémy.

Já rád říkám, že pokud se někomu nerůst zdá jako utopie,