Organizovali komunistický převrat, přesto nakonec skončili mezi poraženými. A nejde jen o Slánského, Reicina a spol.

Seriál Přepište dějiny: Opakovaně jsme se letos zastavili u 75. výročí událostí února 1948 a pokusili se na něj nahlížet z různých perspektiv. Veřejný obraz února stále žije ve vleku letitého komunistického výkladu – byla to hvězdná hodina komunistů, kteří si uzurpovali moc ve státě, a jestli někomu přinesla neštěstí, byli to jejich oponenti, následné oběti a de facto pak celá společnost, pro kterou komunismus znamenal stagnaci a úpadek. A když dnes o únoru mluvíme jako o temné, nikoli hvězdné hodině, vlastně to vyprávění jen otáčíme a to, kdo z února těžil a kdo na něm tratil, zůstává stále stejné. Představa, že převzetí moci znamenalo jaksi automaticky a trvale výhru pro lidi, kteří se na dění před pětasedmdesáti lety podíleli, je ale pravdivá jen zčásti a rozhodně ne u všech.