Zářivý lesk a úpadek rodiny, která změnila Sicílii

Poslední část třídílné série – Pád sicilských lvů – právě vychází v České republice.

Z učitelky dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se stala literární hvězdou

Drobná energická brunetka nikdy neplánovala, že by se mohla stát úspěšnou spisovatelkou. Vystudovala práva a léta pracuje jako učitelka dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Psaní měla dlouhou dobu „jen“ jako koníček – psala blogy a vlastní texty publikovala pouze elektronicky. Poprvé na sebe výrazněji upozornila v roce 2010 povídkovou sbírkou Hidden in the Dark. Následovaly romantické novely a posléze historický román. Rok 2019 jí však obrátil život vzhůru nohama, poté co vydala první díl ságy o významné italské rodině Floriových.

Velkoplošný i niterný příběh o cestě k bohatství

První díl o proslulé italské dynastii – Sicilští lvi – se odehrává na přelomu 18. a 19. století. Na pozadí italských dějin autorka sleduje příběh dvou bratrů Paola a Ignazia, kteří na Sicílii odvážně začínají žít svůj sen o lepším životě. Na prestižním místě v Palermu si otevřou obchod s kořením. Po smrti svého bratra Ignazio přebírá vedení obchodu i výchovu jeho syna Vincenza. Příběh o vizionářství, obchodním talentu, dravosti, železné vůli a neústupnosti Floriových – mužů i žen – vypráví také o odvrácené straně úspěchu: o závisti, intrikách, frustraci, ale i osobní oběti jako ceně za úspěch. Jak říká autorka: „Rodina je univerzální téma. Když si chcete přečíst romantický příběh, sáhnete po knížce z Paříže, za dobrodružstvím se vypravíte do Anglie, a když jde o rodinu, není nad Italy.“

Někdy je jméno jediná věc, pro kterou žiješ

Druhý díl strhující ságy se soustředí na Ignazia Floria, Vincenzova syna, který se po smrti otce ujímá rodinného impéria navzdory svým osobním touhám, a přesto s nesmírnou odpovědností za zděděný majetek a jméno. Ignaziův příběh se odehrává na pozadí bouřlivých událostí, sociálních nepokojů a politických konfliktů mladého Italského království v sedmdesátých a osmdesátých letech 19. století. Druhý díl vyšel v České republice ve dvou svazcích. První z nich nazvaný Lvi na výsluní představila na loňském knižním veletrhu v Praze sama autorka. Sága byla na konci roku 2022 nominována na Knihu roku v rámci ankety Lidových novin i v obdobné anketě Deníku N. Jistě i zásluhou vynikajícího překladu přední italianistky Alice Flemrové.

Rodina, která nesmazatelně zanechala na Sicílii svou stopu

Závěrečný díl ságy, Pád sicilských lvů, který se dostal na pulty knihkupectví před pár dny, uzavírá nejmladší Ignazio junior. Do předčasné smrti svého otce si užíval života zlaté mládeže, ale ve svých třiadvaceti letech musí převzít otěže obrovského impéria i rodiny. Snaží se sice dostát svému závazku, ale postrádá mnohé z vlastností svých předků, které by pro udržení Casy Florio v historicky vypjatém období počátku 20. století potřeboval. I jeho manželství s donnou Frankou se navenek blyští, ale zblízka je plné zklamání a ztrát. Floriovi, ve své době nekorunovaní vládci Sicílie, možná neudrželi své bohatství ani postavení, ale navždy zanechali nesmazatelnou stopu v historii Sicílie…

Ságu rodu Floriů vydala Metafora. Koupíte na e-shopu grada.cz.

Tento týden si připomínáme rok války na Ukrajině. Zvýhodnili jsme pro vás proto dva balíčky v našem e-shopu: Ruská válka na Ukrajině (kniha Abych nezapomněl s novinovým speciálem Dějiny Ukrajiny a Dějiny Ruska)

(kniha Abych nezapomněl s novinovým speciálem Dějiny Ukrajiny a Dějiny Ruska) Současné hrozby (knihy Kronika jedné hladovky, Putinovi trollové, Jsme Bellingcat a Abych nezapomněl)