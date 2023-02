Vývoj bojů (361. den): Rusové údajně plánují masové nasazení letectva, to ale Putinovi válku nevyhraje

Pokud Rusové hromadně nasadí letadla, bude to projev zoufalství, nikoli síly.

Bachmut je akutně ohrožen ze severu; na jihu úspěšný protiútok vrátil Rusy o něco zpět.

Přichází obleva, na nový ruský útok už může být pozdě.

V Záporožské oblasti se objevili vagnerovci.

Mapa dne – Bachmut

Videa dne – útok BMP z bezprostřední blízkosti; deset minut boje z ukrajinského zákopu; jak funguje ruský laserem naváděný granát Krasnopol.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí z neděle 19. února. Situace na některých místech už může být jiná.

Pokud Rusové hromadně nasadí letadla, bude to projev zoufalství, nikoli síly. Nejdříve západní a po nich i nezávislá ruská média minulý týden informovala, že Rusko na podporu svých neúspěšných útoků nasadí ve velkém počtu své letectvo. Dokonce již údajně začalo s jeho přesunem na základny blíže k bojišti.

Od té doby nedošlo k žádné zvýšené aktivitě ruských pilotů. Nelze vyloučit, že se teprve začne projevovat. Například 24. února při prvním výročí invaze.

Proč by mělo být větší nasazení vzdušných sil novinkou a proč bylo dosud nečinné? Před invazí si ruské letectvo, stejně jako zbytek armády, budovalo image moderní síly schopné prosazovat vůli Moskvy po vzoru vzdušných sil zemí NATO. Mělo být schopno zasazovat přesné údery hluboko na nepřátelském území.

První dny invaze se o to s částečným úspěchem pokoušelo. Odhaduje se, že na začátku války Rusové podnikali asi tři sta výpadů denně. Jak však již před několika měsíci upozornili analytici RUSI, když se ukrajinská obrana rozptýlila, nepružný ruský systém velení a nedostatečný průzkum způsobily, že ruské letectvo najednou nevědělo, kam zaútočit, nebo tam zaútočilo příliš pozdě. To je také důvod, proč se mu nepodařilo zničit ukrajinskou protivzdušnou obranu.

Tvrdě na to doplatilo. Do dnešního dne prokazatelně ztratilo 72 bojových letadel a 77 vrtulníků a nad územím ovládaným ukrajinskou armádou prakticky přestalo létat. Nedělalo to proto, že by se šetřilo, ale protože se bálo neúměrných ztrát.

Podle nezávislých ruských novinářů odvolávajících se na zdroj z ruského ministerstva obrany s tím počítá i nyní, ale je ochotno riskovat, protože ukrajinská protivzdušná obrana se rychle vyčerpá.

Zní to velmi nepravděpodobně. Rusové mohou v této fázi války letce využít ke dvěma základním úkolům. A ani jeden z nich nelze splnit bez masakru ve vlastních řadách. Prvním jsou útoky proti infrastruktuře, ale k těm používají strategické bombardéry, které odpalují řízené střely, a íránské bezpilotní letouny. Kdyby k tomu začali používat třeba Su-34, jejich