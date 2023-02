Válka překreslila trh s ropou. Kartel západních kupců přetlačil Rusko a OPEC, do hry ale vrátil jiné diktatury

Ruská invaze na Ukrajinu přivedla Kreml do hospodářské izolace. V případě ropy z něj západní sankce udělaly faktického vazala Číny a Indie. Američané porušili letité tabu a jednají s Íránci a Venezuelou, zatímco jejich arabští spojenci vztahy s Washingtonem ochlazují. Co komplexní geopolitická hra znamená pro Evropu?

Psal se rok 1973 a Spojené státy právě čelily ropné krizi. Arabské státy jim a dalším západním zemím tu svou odmítly dodávat v odvetě za podporu Izraele v jomkipurské válce. Za sedm měsíců trvání ropného embarga cena klíčové komodity vyletěla na trojnásobek a Západ si musel zvykat na sáhodlouhé fronty aut před poloprázdnými benzinkami.

Američanům chvíli trvalo, než se z toho poučili. V roce 1977 už ale měli řešení v podobě Strategické ropné rezervy (anglicky Strategic Petroleum Reserve, označuje see zkratkou STR) – největších skladů ropy na světě, které aktuálně pojmou 714 milionů barelů. Pro srovnání: nouzové zásoby ropy v Česku jsou zhruba padesátkrát menší.

Čerpání z STR schvaluje americký prezident, který to dělá v časech nouze. Například v roce 2005 George Bush mladší rozhodl, že sáhne do zásob kvůli hurikánu Katrina. Ten poničil vrtné plošiny v Mexickém zálivu, což ceny pohonných hmot v Americe hnalo nahoru.

Také ruská invaze na Ukrajinu vedla současného šéfa Bílého domu Joea Bidena k uvolnění ropných kohoutů. Američané s tím začali loni v březnu, když šla cena ropy výrazně nahoru. Do konce loňského roku Spojené státy ze svých strategických rezerv na trh uvolnily 180 milionů barelů ropy. Dalších 100 milionů barelů přidaly ostatní státy Mezinárodní agentury pro energii (IEA) – členy této organizace jsou vedle USA také další rozvinuté země Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (známá pod anglickou zkratkou OECD) včetně Česka.

Výsledek? Ropa typu Brent, která je zásadní pro určování cen na globálním trhu, se loni v březnu prodávala až za téměř 128 dolarů za barel. V červenci se už cena dostala pod sto dolarů a nyní se obchoduje kolem 85 dolarů. Změna se projevila i na českých čerpacích stanicích. Benzin a nafta jsou na nich aktuálně zhruba o deset korun levnější než loni na jaře a v létě, kdy ceny trhaly rekordy.

Ke zlevnění přispělo také ochlazení ekonomiky, které snížilo poptávku. Mnohem zásadnější ale podle expertů byla zmíněná intervence Američanů a jejich spojenců.

Když Spojené státy sahaly do svých ropných rezerv v minulosti, cenu ropy to celosvětově dokázalo srazit o patnáct až dvacet procent, říká studie neziskové organizace Resources for the Future („Zdroje pro budoucnost“). Odhad vlivu nynějšího odprodeje zásob na globální ceny zatím neexistuje.

Podle šéfa zmíněné neziskovky Richarda Newella ale podle všeho půjde o větší číslo vzhledem k tomu, že tentokrát se na trh dostalo mnohem větší množství strategických rezerv. Jen Američané ze svých obřích zásobníků vyčerpali více než pětinu uskladněné komodity – vůbec nejvíce v historii.

„Myslím, že to nemá obdoby. Je to signál, že i spotřebitelé mají slovo. Ukazuje to na