Čaputová: Nezávislé vyšetřování korupce nemá být zásluha vlády, ale norma

Na co se v rozhovoru ptáme:

Jak se Slovensko změnilo za pět let od vraždy investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové.

Zda si někdy Zuzaně Čaputové někdo řekl o úplatek.

Proč jsou zářijové volby na Slovensku možná nejdůležitější.

Zda si lze vzít z vývoje na Slovensku nějaké ponaučení pro Česko.

Na Slovensku si ten den pamatují skoro všichni. Co jste tehdy dělala, když jste se to dozvěděla?

Pamatuji si to velmi dobře, byla to mimořádně významná chvíle. Seděla jsem v kuchyni za stolem, bylo ráno, když jsem se dozvěděla informace o vraždě. Protože jsem věděla, čím se Ján Kuciak zabývá, okamžitě mě napadlo, že byl zavražděn kvůli své práci. Od začátku jsem o tom nepochybovala.

Za těch pět let, co od vraždy uplynulo, Slovensko urazilo určitou cestu – nevím, jestli se dá říci, že přímou, nebo zda to byl spíš kruh. Dokázala byste nějak shrnout, co těch pět let od Jánovy smrti pro Slovensko znamenalo?

Byla to velmi silná zkušenost. Investigativní novináři léta přinášeli informace o tom, čemu říkáme únos státu – o korupčních kauzách, o zneužívání moci. Vraždou jednoho z nich došlo k probuzení i té části společnosti, která tato témata předtím vůbec neřešila. Událost velmi silně otřásla všemi lidmi a společnost také velmi silně zareagovala. Odezva byla tak masivní, že něco podobného pravděpodobně nikdo nečekal. Lidé vyžadovali politické konsekvence, vznikl tlak na vyšetřování. V tomto smyslu to byl opravdový a mocný budíček. Myslím, že se jednalo o jednu ze zásadních křižovatek ve vývoji společnosti. Odstartovalo to změnu.

Šok přinesl do společnosti naději, že změny jsou možné. Platí to i dnes, zůstala pořád ta naděje, nebo už všichni rezignovali?

Tuto otázku si sama často kladu. Avšak odpověď spíš odhaduji, nemám ji podloženou výsledky průzkumu veřejného mínění. Naopak to, co z průzkumů víme, je fakt, že lidé jsou velmi