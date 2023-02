Částečný součet: Patnáctiminutový Oxford, vinylchlorid a citlivá místa mužské anatomie

Co se do mých jiných článků v Deníku N nevejde, to najdete každý týden tady. Dnešní Částečný součet vysvětluje okolnosti velké chemické havárie v USA, upozorňuje na nebezpečí ptačí chřipky a zcela seriózně se zabývá průměrnou délkou penisu, se kterou očividně není něco v pořádku.