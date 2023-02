Česká hra pro českou debatu. Brněnský Feminista tematizuje sexuální násilí nejen na univerzitní půdě

Něco málo po třetí hodině odpoledne, sedím v kanceláři a pomalu mi končí pracovní doba v novém zaměstnání. Po zjištění, že ručička hodin na stěně se ne a ne pohnout, upřu svou pozornost ke kávovaru. Vhodím kapsli a stroj zarachotí.

Zvuk přiláká pohled kolegyně, která nejdřív mrkne na mě, pak na hodiny. „Vsadila bych celou svou výplatu na to, že ty hodiny prostě nefungují,“ směje se a dodá: „Co máš večer v plánu?“ „Jdu s přítelem na premiéru do Národního, jmenuje se to Feminista,“ odpovídám. Kolegyně pozvedá obočí a pousměje se. „To musí být přítel celkem volnomyšlenkář, že?“

Jen samotný název inscenace budí pozornost. Spisovatel a scenárista Marek Šindelka původně námět o vysokoškolském učiteli, který na večírku pronese urážlivé řeči na adresu studentek, zamýšlel zpracovat do románu. Nakonec ale na výzvu činohry Národního divadla Brno přenesl vyprávění do dramatu.

„Pomohlo mi to podívat se na rozepsaný příběh jinak. A situační, dramatická dynamika rozeběhla to, co v próze nefungovalo,“ uvedl Šindelka. Z pohledu dramaturga inscenace Jaroslava Jurečky je zase toto téma pro divadlo vhodné, protože představivost diváka nevede ani kameraman, ani prozaik.

Kdo přišel? Všichni

A tak plná očekávání mířím do Reduty. Na premiéře se výrazněji než kdy jindy promítá různorodost příchozích: muž v saku galantně pomáhá ženě z kabátu, hipster ve volné košili s ledvinkou ledabyle přežvykuje opřený o sloup, žena v tričku s nápisem „We should all be