Menstruace ovlivňuje výkony sportovkyň, i když se o ní téměř vůbec nemluví

Lyžařka Mikaela Shiffrin při hodnocení svého výkonu v italském Kronplatzu řekla reportérce rakouské televize ORF, že se nachází „ve velmi nešťastné fázi měsíčního cyklu“. Televizní překladatel byl zaskočen a přeložil do němčiny, že Shiffrin nyní nemůže jezdit na kole.

Zřejmě si myslel, že se přeslechl a ona neřekla „cycle“ (cyklus), ale „bicycle“ (kolo), i když jeho interpretace o ježdění na kole nedávala v kontextu celého prohlášení žádný smysl.

Alina Zellhofer, televizní reportérka, která s ní dělala rozhovor, ale okamžitě pochopila, že mluví o menstruaci. „Chápu tě,“ řekla.

Americká lyžařka pak na svém Instagramu zveřejnila odlehčené video, sestříhané záběry rozhovoru se záběry z jízdy na kole, s textem: „Kdyby to náhodou někoho ještě mátlo… je to moje menstruace, mluvíme o mé menstruaci. #normalizujmemenstruaci #jsmecyklické.

So nice to get my monthly cycle in…😅 🚴

…just in case anyone else is confused… it’s my period. We’re talking about my period.🤦‍♀️😂#normalizeperiods pic.twitter.com/nhkL9aiNLK

— Mikaela Shiffrin (@MikaelaShiffrin) January 26, 2023