Vývoj bojů (358. den): O Záporožské oblasti, která je jedním z adeptů na rozhodující bitvu této války

Čeští tankisté spokojeně komentují schopnosti Leoparda, proč jsou pro Ukrajinu důležité.

Rusové ve čtvrtek netlačili tak jako v předchozích dnech.

Britové odhadují ruské ztráty na 175 až 200 tisíc, z toho 40 až 60 tisíc zabitých.

Mapa dne – Bachmut.

Videa dne – budova plná zabitých vojáků; ukrajinský zákop během útoku; ruský útok na ukrajinskou pozici; ráno po prostřílené noci; Rusové se polévají studenou vodou, aby podpořili válku, ukázky stabilizace tankové hlavně.

Kde může přijít ruský útok. S blížícím se výročím začátku invaze přibývají teorie, kde Rusové možná zaútočí. Žádná není ověřena, zmíníme jen dvě.

Řada zdrojů upozorňuje na velkou koncentraci ruských jednotek u Horlivky v Doněcké oblasti. Je to kdysi třísettisícové město, které leží mezi Doněckem na jihu a Bachmutem na severu.

Pro Rusy, kteří chtějí ovládnout celý Donbas, má velký význam jako případný nástupní bod ofenzivy. Jen necelých 20 kilometrů od Horlivky je například Konstantinovka, ze které vede zásobovací trasa do Bachmutu a která je také branou ke Kramatorsku. Okolí Horlivky je však Ukrajinci silně opevněno.

Na západ od ní je například známá vesnička New York. Ona – stejně jako každá obec v oblasti – tvoří samostatnou pevnost. Pokud by Rusové útočili tady, čekala by je série pomalých a krvavých bitev, žádné rychlé vítězství. Jiná teorie je, že Rusové z vlastního území zase zaútočí na Sumy a Charkov.

Velkou neznámou kromě toho, jestli a kde budou Rusové útočit, je, čím chtějí útočit. Americký generál ve výslužbě, pozorovatel a komentátor války, ve čtvrtek po ruských neúspěších ve Vuhledaru a jinde o jejich schopnostech napsal: „Rusové nejsou špatně vycvičeni, špatně vedeni a nedostatečně vybaveni. Oni jsou nevycvičení, bez vedení a špatně vybavení. A nic z toho nemohou změnit.“

Kde se Rusové bojí ukrajinského útoku a proč. Navíc existuje úplně jiný region, který sice není častým tématem, ale už dlouho se o něm mluví jako o místě, které může rozhodnout tuto válku – Záporožská oblast. V informacemi nabitém rozhovoru Ukrajinské pravdy i o ní hovoří velitel 45. samostatné dělostřelecké brigády Oleg Fadjuk.

Velitel dělostřelců popisuje činnost jednotky od prvních dnů války, a než se dostal k Záporoží, prozradil řadu pozoruhodných detailů. Jeho brigáda byla záložní, a proto