„Pražské Spolu není fialovské.“ Jak se rodil rozchod Marvanové se Svobodou a spol.

Koalice Spolu v Praze vyloučila ze svého klubu Hanu Kordovou Marvanovou. Zdůvodnila to tím, že zastupitelka včera nehlasovala pro primátora Bohuslava Svobodu ani ostatní radní. Podle Marvanové je postup Spolu nedemokratický. Popisujeme, proč takto situace vyústila.

„Její náhlé, nepředvídatelné a nekolegiální jednání zásadním způsobem poškodilo dobré jméno koalice Spolu pro Prahu a její představitele,“ uvedla k vyloučení mluvčí Spolu Lenka Mottlová.

Marvanová byla vyloučena na jednání zastupitelského klubu, který se sešel během včerejšího jednání zastupitelstva. Podle předsedy zastupitelů Spolu Tomáše Portlíka bylo rozhodnutí „téměř jednotné“. „Nevím, jestli hlasoval úplně každý,“ říká k tomu Portlík.

Zdržel se například Jiří Pospíšil, který Marvanovou do Spolu „přetáhl“. S rozhodnutím klubu souhlasí, podle svých slov nehlasoval spíše kvůli odkazu a práci, kterou za sebou bývalá disidentka má. „Mrzí mě to. Kdyby včera hlasovala a podpořila radní, které chtěla ve funkcích, tato reakce by logicky nenastala,“ řekl Deníku N Pospíšil.

Marvanová podle svých slov vyloučení nechápe. „Podle mě je to nedemokratické. Když chcete o někom rozhodnout tak závažnou věc,