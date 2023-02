„Žádné restrikce, dezinformacím se braňme protiargumentací!“ Analytici ukazují, v čem konkrétně má tento postoj úskalí

Analýza Tomáše Koblížka, odborníka na téma filozofie jazyka a etika: Ve veřejném prostoru probíhá už několik měsíců debata, která by neměla uniknout naší pozornosti. Týká se připravovaného zákona, který by umožňoval v urgentních okamžicích omezovat dezinformační weby – jako příklad bývají uváděny Aeronet či Protiproud. Často zaznívá argument, že jakékoliv omezení je nepřípustné, protože zasahuje do svobody projevu. Zkusme si to rozebrat podrobněji.