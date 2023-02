Od migrantů přes covid k podpoře Ruska, ze „strany profesorů“ k extremismu. AfD slaví 10 let

Před deseti lety se v asi 40tisícovém městě Oberursel, které leží ani ne půl hodiny od Frankfurtu, sešlo 18 mužů. Spojila je nespokojenost s postojem tehdejší německé kancléřky Angely Merkelové, která v době dluhové krize vložila všechnu svou váhu do záchrany eurozóny a pomoci Řecku. Různorodá skupina tvořená například profesory, novinářem i podnikateli se shodla na tom, že euro by mělo skončit a Německo by se mělo vrátit ke své původní měně marce. Společně pak založili novou politickou stranu. Pojmenovali ji Alternative für Deutschland, tedy Alternativa pro Německo (AfD).