Několik dobrých důvodů, proč by na nás prezident neměl shlížet ze známek ani obrazů v učebnách

Odpověď je podle mne jednoznačná. Nemají. Stejně tak nemají být tváře prezidentů na známkách, přestože si to většina hlasujících v rozličných webových anketách přeje. Důvody, proč by tomu tak nemělo být, jsou složitější a vyžadují stručný exkurz do historie vizuální komunikace.

Petr Pavel se k problému staví se sympatickým pragmatismem: „Známka není potřeba, ale pokud bude zájem, pak snad v nějaké limitované edici.“ Chceme-li ale najít odpověď v obecnější rovině, je třeba se ptát, proč obrazy obecně potřebujeme. Potřebujeme je, aby nás