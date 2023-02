Zájem firem o lidi po padesátce roste jen pomalu. Proti absolventům přitom neřeší ambice a do roka neodejdou

Zavést více přestávek pro lidi, kteří jsou v práci na nohou až dvanáct hodin, zlepšit nabídku zkrácených úvazků nebo podporovat mladší a starší generaci, aby si navzájem sdílely své dovednosti. Odborníci vyjmenovávají kroky, do kterých by se měly firmy pustit, aby bylo zaměstnání více uzpůsobené i pro lidi po padesátce. To je přitom při probíhající diskusi o zvýšení věku odchodu do důchodu zásadní.

Aktuálně tvoří lidé ve věku 50 až 65 let pětinu obyvatel, poradenská skupina Boston Consulting Group a nezisková organizace Aspen Institute Central Europe přitom odhadují, že do roku 2040 u nás vzroste jejich počet o 36 procent. Na celkovém obyvatelstvu Česka by se pak podíleli už zhruba 27 procenty. Současná vláda navíc zvažuje, že by se věk odchodu do důchodu mohl posunout, lidé by tím pádem pracovali déle.

Z obou důvodů je tedy na místě otázka, jak ve firmách a podnicích se zaměstnanci po padesátce co nejlépe pracovat.

Téměř třetina pracovní síly

Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) bylo v roce 2021 ve věkové skupině 50 až 64 let ekonomicky aktivních téměř 1,6 milionu osob. Do této kategorie spadají zaměstnanci, podnikatelé a nezaměstnaní, kteří hledají práci. Z celkového počtu 5,2 milionu ekonomicky aktivních tedy lidé po padesátce představovali necelých 31 procent.

Nezaměstnaných bylo ve zmíněné věkové skupině 37 tisíc lidí, píše ČSÚ ve své statistické ročence. Na celkovém počtu nezaměstnaných se podíleli necelou čtvrtinou.

Přečtěte si také Proč je potřeba posunovat odchod do důchodu a jak z toho vyjdou dnešní mladí? Odpovědi k českým penzím Úřad práce pracující s odlišnou metodikou uvádí, že koncem tohoto ledna bylo na jeho pobočkách evidovaných celkem 102 857 uchazečů po padesátce. Lidé ze skupiny „padesát plus“ tak tvořili 36 procent z celkového počtu zájemců o práci a meziročně jich přibylo o více než dva tisíce.

„Ve skupině lidí po padesátce je také více osob, které hledají práci rok a déle. Takže se dá předpokládat, že musí zároveň odeslat více reakcí na inzeráty než mladší uchazeči,“ doplňuje navíc Kateřina Musilová, manažerka projektu Zlatá práce, který lidem nad 50 let pomáhá najít zaměstnání.

Větší šanci na uplatnění mají lidé po padesátce podle expertů aktuálně například v administrativě, obchodě, účetnictví, ale i v energetice nebo strojírenství, kde chybí zkušení odborníci. Totéž platí pro řemeslníky. Jana Vytásková z personální agentury Hays zmiňuje také zdravotnictví, administrativu, management a obecně průmysl.

Jaké kroky budou třeba

Tomu, aby zaměstnaných po padesátce přibývalo, budou muset jít naproti i firmy, shodují se experti. „Upravit