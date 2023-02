Studio N: Proč nejspíš půjdeme do důchodu staří a nemocní

Česko musí co nejdříve reformovat důchodový systém. Je to nutné kvůli rostoucím nákladům na penze a stále nepříznivější demografické křivce. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce návrhy penzijní reformy představit letos na jaře. Proč se o důchodové reformě tak dlouho mluví a nic se neděje? A změní se věk odchodu do penze? Vítek Svoboda mluví s ekonomickým redaktorem Deníku N Michalem Tomešem.